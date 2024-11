ETV Bharat / bharat

വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്‌തു; ബിജെപി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്‌ഡെയെ ഹോട്ടലില്‍ തടഞ്ഞുവച്ചു

Clashes between bahujan vikas aghadi and bjp workers in virar ( ETV Bharat )