ETV Bharat / bharat

'മുസ്‌ലിമിനെ ചികിത്സിക്കില്ല'; മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഗർഭിണിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു, ഡോക്‌ടർക്കെിരെ പരാതി

ആശുപത്രി അധികൃതർ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചെങ്കില്ലും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ.

UP MUSLIM WOMAN CHARGES DOCTOR UTTAR PRADESH DR MAHENDRA GUPTA ചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്ന് ആരോപണം
Representationl image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മുസ്‌ലിം യുവതിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ച് ഡോക്‌ടർ. ഷാമ പർവീൻ എന്ന യുവതിയാണ് വനിതാ ഡോക്‌ടർ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജൗൻപൂരിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ വനിതാ ഡോക്‌ടറാണ് മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ചികിത്സിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതെന്ന് സ്‌ത്രീ ആരോപിച്ചു.

ആശുപത്രി അധികൃതർ ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചെങ്കില്ലും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. സെപ്റ്റംബർ 30 ന് രാത്രി 9.30 ഓടെയാണ് പ്രസവത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചീഫ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് (സിഎംഎസ്) ഡോ മഹേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്‌ടർ അവരെ പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായ ഡോക്‌ടർ മുസ്‌ലിം ആയതുകൊണ്ട് യുവതിയെ ചകിത്സിക്കില്ലെന്നും പ്രസവത്തിന് മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധുക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. മുസ്‌ലിം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞതായി ഷാമ പർവീൻ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'അങ്ങനെ പറഞ്ഞട്ടില്ല...'

മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വനിതാ ഡോക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്‌ടറിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികാരികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ മഹേന്ദ്ര ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചു; മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ

ഷാമ പർവീൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. മായങ്ക് ശ്രീവാസ്‌തവ, മുഹമ്മദ് ഉസ്‌മാൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും പ്രസവ മുറിയിലേക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ കയറിയെന്നും വീഡിയോകൾ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രി സ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്‌ടം വരുത്തി എന്ന് ആരോപിച്ച് കോട്വാലി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഡോ മഹേന്ദ്ര ഗുപ്‌തയാണ് പരാതി നൽകിയത്.

വിമർശിച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കൾ

സംഭവത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി എംഎൽഎ ഡോ രാഗിണി സോങ്കർ സംഭവത്തെ ലജ്ജാകരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വർഗീയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്നും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായി കള്ളം പറയില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

കുറ്റാരോപിതയായ ഡോക്‌ടർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെ കാണുമെന്നും രാഗിണി സോങ്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വികേഷ് ഉപാധ്യായ വിക്കി സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു.

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സേവിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത ഒരു ഡോക്‌ടർ മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ചികിത്സ നിരസിച്ചത് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണ്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരയ്ക്ക് ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല. കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരോപണം തള്ളി ബിജെപി

ആരോപണം തള്ളി ബിജെപി വക്താവ് അവ്‌നിഷ് ത്യാഗി. അവകാശവാദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സമൂഹത്തെ ശിഥിലമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും അവ്‌നിഷ് ത്യാഗി പറഞ്ഞു. യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൽ ഒരു വിവേചനവുമില്ല. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പൊതുജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വിതരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Also Read: കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് 14 കുട്ടികള്‍ മരിച്ച സംഭവം; ഡ്രഗ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍മാര്‍ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, ഒരാള്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

UP MUSLIM WOMAN CHARGES DOCTORUTTAR PRADESHDR MAHENDRA GUPTAചികിത്സ നിഷേധിച്ചെന്ന് ആരോപണംDOC REFUSES TO TRET MUSLIM WOMAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.