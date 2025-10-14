മതത്തിനും മീതെ; ഹിന്ദു സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി മദീനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുസ്ലീം യുവാവ്- വൈറലായി വീഡിയോ
പ്രേമാനന്ദ് ജി മഹാരാജിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി സൂഫിയൻ അലഹബാദിയാണ് മദീനയിൽ പ്രാർഥന നടത്തിയത്.
Published : October 14, 2025 at 5:10 PM IST
പ്രയാഗ്രാജ്/ ഉത്തർപ്രദേശ്: "ഹിന്ദുവോ മുസ്ലീമോ ആരുമാകട്ടെ, നല്ലവനും സത്യസന്ധനുമായ വ്യക്തിയായിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം" മതപരമായ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച്, പുണ്യ നഗരമായ മദീനയിൽ നിന്ന് ആദരണീയനായ ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥന നടത്തി ഒരു മുസ്ലീം യുവാവ്. പ്രേമാനന്ദ് ജി മഹാരാജിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി സൂഫിയൻ അലഹബാദിയാണ് മദീനയിൽ പ്രാർഥന നടത്തിയത്.
പ്രാർഥനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ കാഴ്ചക്കാരെ സൃഷിടിക്കുകയും വീഡിയോ വൈറൽ ആകുകയും ചെയ്തു. നിരവധി മതപ്രവാചകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുകയും സുഫിയാൻ അലഹബാദിയുടെ പ്രാർഥനയില് പങ്ക് ചേരുകയും ചെയ്തു. ദിയോബന്ദി പണ്ഡിതരും പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിനെ പ്രശംസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘായുസിനായി പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് ശ്രീ രാധേഹിത് കേളികുഞ്ച് ആശ്രമത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് മഥുര-വൃന്ദാവനത്തിലെ സന്ത് പ്രേമാനന്ദ് ജി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യ വാർത്ത ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രചരിക്കുകയും പ്രാർഥനകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കൂട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാര്ഥനകളിലൊന്നാണ് പ്രയാഗ്രാജ് സ്വദേശിയായ സൂഫിയൻ അലഹബാദി മദീനയിൽ നടത്തിയത്.
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं… ❤️— Waseem Zaidi (@NewsZD) October 13, 2025
पैगंबर हज़रत मुहम्मद ﷺ के घर पहुँची प्रेमानंद महाराज के स्वस्थ होने की दुआ।
प्रयागराज के एक शख़्स ने शेयर किया ये वीडियो।#Madina | #PremanandMaharaj pic.twitter.com/ZUUhhKH8T0
ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ, മദീനയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി സൂഫിയൻ അലഹബാദി നിൽക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ ദുആ അഥവാ പ്രാർഥനയിൽ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതും വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. "അല്ലാഹുവേ, ഇന്ത്യയിലെ മഹാനും വിശുദ്ധനുമായ പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിനെ എത്രയും വേഗം ആരോഗ്യവാനാക്കണമേ, തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് വഴികാട്ടാനും കഴിയേണമേ" എന്നാണ് പ്രാർഥനയിലെ വാക്കുകൾ.
സൂഫിയാൻ തൻ്റെ വിവരണത്തിൽ, മൊബൈൽ ഫോണിൽ സന്യാസിയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രാർഥന നടത്തിയത്. "സന്ത് പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജ് വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു" എന്ന് പ്രാർഥനക്ക് അദ്ദേഹം മുൻപ് പറയുന്നു.
"ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഖിസ്രയിലാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും നൽകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർഥക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിനു ഉടമയാണ്. ഹിന്ദുവോ മുസ്ലീമോ ആരുമാകട്ടെ, നല്ലവനും സത്യസന്ധനുമായ വ്യക്തിയായിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം, മതത്തിനെക്കാളും മുൻതൂക്കം മനുഷ്യന് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർഥന പൂർത്തീകരിച്ചത്.
പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി മദീനയിൽ നടത്തിയ പ്രാർഥനയെ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലീം ജമാഅത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് മൗലാന ഷഹാബുദ്ദീൻ റസ്വി ബരേൽവി പ്രശംസിച്ചുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ, മൗലാന റസ്വി സൂഫിയാൻ്റെ നടപടി ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പ്രേമാനന്ദ് മഹാരാജിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള സുഖം പ്രാപിക്കലിനായി ഞാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുണ്യനഗരമായ മദീന ഷെരീഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർഥനയെ മൗലാന ശക്തമായ മാനവികതയുടെ ഉദാഹരണമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും സാഹോദര്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
