കലയ്ക്ക് മതമില്ല, ജാതിയുമില്ല; പരിഹാസങ്ങള്ക്ക് മറുപടി ഭരതനാട്യത്തിലെ പിഎച്ച്ഡി കൊണ്ട്, മുള്വഴി താണ്ടി ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ
ഉമ്മയുടെ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ മകൻ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണിത്.
Published : September 24, 2025 at 2:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 'എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിനോടും നൃത്തത്തോടും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉമ്മയ്ക്ക് അത് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിറവേറ്റാൻ' ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഭരതനാട്യത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയയും ഉമ്മയും. ഉമ്മയുടെ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ മകൻ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണിത്.
ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയക്ക് ഉമ്മയുടെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാൻ തടസങ്ങൾ ഏറെയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഉമ്മയുടെ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാൻ മകൻ ആ മുള്വഴികളൊക്കെ താണ്ടി. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തനായ നർത്തകനാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ.
ഈ ഭൂമിയിൽ കലകൾക്ക് ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല. കഴിവാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ. അദ്ദേഹം ഭരതനാട്യം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നിരവധി പേർ പരിഹസിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ നൃത്തം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭരതനാട്യത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടി. ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അക്കാദമിയും സ്ഥാപിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെയാണ് ഷെയ്ഖ് ക്ലാസിക്കല് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ. യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
ആദ്യ ചുവട് അഞ്ചാം വയസിൽ
തെലങ്കാനയിലെ തള്ളട സ്വദേശിയാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ. അഞ്ചാം വയസ് മുതലാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ മുദ്രകളും അടവുകളും പഠിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഉമ്മ ഷാഹിദ ബീഗത്തിന് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് മകനെ അവർ ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ വിട്ടത്.
വിജയവാഡയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ സിസ്റ്റർ ലില്ലി ഡാനിയേലിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവിടെ നിന്നായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. പിന്നീട്, ജാനിമിയ തൻ്റെ അധ്യാപികയായ ശാരദയുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് വർഷം താമസിച്ച് ആന്ധ്ര നാട്യം അഭ്യസിച്ചു. തുടർന്ന്, ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പത്മശ്രീ ആനന്ദശങ്കർ ജയന്തിയുടെ കീഴിൽ ഭരതനാട്യത്തിൽ പരിശീലനം നേടി.
ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തി നേടിയതിന് ശേഷം, ജാനിമിയ ഹൈദരാബാദിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നൃത്ത അക്കാദമി ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ 200 കുട്ടികളെ അവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല.
ആന്ധ്ര നാട്യം, പെരിണി ശിവ താണ്ഡവം, കുച്ചിപ്പുടി, ഭരതനാട്യം തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ രൂപങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഷെയ്ഖ് ജാനിമിയ, ആയിരത്തിലധികം വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമരാവതിയുടെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഭരതനാട്യത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ, നൃത്തത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സിലബസ് തയ്യാറാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു.
