ന്യൂഡൽഹി: 16 വയസായ മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിക്ക് മുസ്ലീം പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന പഞ്ചാബ്- ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. 2022-ൽ പുറത്തിറക്കിയ വിധിക്കെതിരെ ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ ( NCPCR ) സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച തള്ളിയത്. വിഷയത്തില് ഹൈക്കോടതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എൻസിപിസിആറിന് അവകാശമില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്ന, ജസ്റ്റിസ് ആർ മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ച് അറിയിച്ചു.
രണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളുകളെ ഹൈക്കോടതി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസിപിസിആറിന് എങ്ങനെയാണ് അത്തരമൊരു ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നും ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. പതിനെട്ട് വയസ് തികയാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വ്യക്തിനിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിയമപരമായ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എൻസിപിസിആറിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ സുപ്രീം കോടതിയോട് ചോദിച്ചു.
2006- ലെ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമത്തെക്കാൾ ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമം നിലനിൽക്കുമോ എന്ന വിഷയവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാലിതിനെ കോടതി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച സമാനമായ മറ്റ് ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻസിപിസിആർ സമർപ്പിച്ച മറ്റ് ഹർജികളും കോടതി തള്ളി.
പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം ഒരു മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിക്ക് മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമപ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന പഞ്ചാബ്- ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ എൻസിപിസിആർ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണമായി 14, 15, 16 വയസ് പ്രായമുള്ള മുസ്ലീം പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചുള്ള തെളിവുകളും നിരത്തി. കൂടാതെ മുസ്ലീം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ വിവാഹത്തിന് തുല്യമാക്കണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും (NCW) സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എതിര്ത്ത് വനിത കമ്മീഷനും
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 ഉം പുരുഷന്മാർക്ക് 21 ഉം ആണ്. എന്നാൽ മുസ്ലീം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിവാഹ പ്രായം അവർ ഋതുമതിയാകുന്നതാണ്. അതായത് 15 വയസ് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയവും യുക്തിരഹിതവും വിവേചനപരവുമാണെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
18 വയസിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സമ്മതം നൽകാൻ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ നിയമം (POCSO) പോലും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റ് മതങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇസ്ലാമിക വ്യക്തി നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചതെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
15 വയസുള്ള ഒരു മുസ്ലീം പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി 2022-ൽ ഹൈക്കോടതി വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. 18 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾ ശരിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ എൻസിപിആർ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി കമ്മിഷൻ 2006-ലെ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളും ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ (POCSO) വ്യവസ്ഥകളും ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു മതേതര നിയമമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. 18 വയസിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കും സാധുവായ സമ്മതം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോക്സോയുടെ വ്യവസ്ഥകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
