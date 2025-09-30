ഇന്ത്യയില് കൊലപാതകങ്ങളും സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വര്ധിക്കുന്നു ; എന് സി ബി ആര് ബി റിപ്പോര്ട്ട്
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും വലിയ വര്ധന, പട്ടികവർഗക്കാർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു, എൻസിആർബി 2023
Published : September 30, 2025 at 5:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വര്ധിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. 2023 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം നാഷണല് ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളാണിത്. മെട്രോപൊളിറ്റന് നഗരങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഡല്ഹിയിലാണ്. 503 എണ്ണം. തൊട്ടുപിന്നിൽ ബെംഗളൂരു (206), ജയ്പൂര് (129) എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ. മുംബൈയിൽ 124 കേസുകളും അഹമ്മദാബാദിൽ 109 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
27,721 കൊലപാതക കേസുകളാണ് 2023 ല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2022 നേക്കാള് 2.8% കുറവുമുണ്ട്. കൊലപാതക കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നേരിത തോതില് മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് 31.2% വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2023 ല് 86,420 കേസുകളാണെങ്കില് 2022 ല് 65,893 കേസുകളാണ് 2022ല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പട്ടിക വർഗക്കാർക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇതേ കാലയളവിൽ 28 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചതായി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്.
2022 ൽ ഇന്ത്യയിൽ 28,522 കൊലപാതക കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 2023 ൽ ഇത് 27,721 ആയി കുറഞ്ഞു. 2.8 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2023 ല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൊലപാതക കേസുകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തര്ക്കളാണ്. 9,209 കേസുകളാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിവൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കില് ശത്രുത മൂലം 3,458 കേസുകളും മറ്റുവള്ളവര്ക്കുണ്ടായ കവര്ച്ചയിലൂടെയും 1,890 കേസുകളുമാണ്.
ഡൽഹിയിൽ 59 സംഭവങ്ങൾ കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ മൂലവും 18 സംഭവങ്ങൾ ഭൂമി-സ്വത്ത് തർക്കങ്ങൾ മൂലവും 43 സംഭവങ്ങൾ കവർച്ചയ്ക്കിടെയും 21 സംഭവങ്ങൾ പ്രണയബന്ധം മൂലവും 28 സംഭവങ്ങൾ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ മൂലവും നടന്നതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പട്ടിക വര്ഗക്കാര്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് 2022 ല് 10,064 കേസുകളാണെങ്കില് 2023-ൽ 12,960 കേസുകളായി 28.8 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യ നിരക്കും 2022-ൽ 9.6 ആയിരുന്നത് 2023-ൽ 12.4 ആയി ഉയർന്നു. എൻസിആർബി പറയുന്നത് പ്രകാരം 2011 ലെ സെന്സസ് കണക്കുകള് അനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിലെ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.
2011 ലെ യഥാർത്ഥ ജനസംഖ്യാ സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ കേസുകളിൽ 21.3 ശതമാനം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നിസ്സാരമായ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കടത്തി കൊണ്ടുപോകല് കേസുകളിൽ 5,715 കേസുകളുമായി ഡൽഹിയാണ് മുന്നിൽ. തൊട്ടുപിന്നിൽ 1,004 കേസുകളുമായി ജമ്മു കശ്മീര് ആണ്. മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് 5,681 തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തൊട്ടുപിന്നിൽ മുംബൈയിൽ 1,798 ഉം ബെംഗളൂരുവിൽ 1,158 ഉം കേസുകളുണ്ട്.
ഇതില് 1707 കലാപ കേസുകളില് 13.2 ശതമാനം കേസുകള് എഫ്13.2 ശതമാനം എഫ്ഐആറുകളും, 1189 ബലാത്സംഗ കേസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് മൊത്തം എണ്ണത്തിന്റെ 9.2 ശതമാനമാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം 4.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.2 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. 2023-ൽ, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 68.9 ശതമാനവും ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 86,420 കേസുകളിൽ ഏകദേശം 59,526 എണ്ണവും അങ്ങെയുള്ളതാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലൈംഗിക ചൂഷണം (4.9 ശതമാനം), 4,199 കേസുകൾ, പിടിച്ചുപറി (3.8 ശതമാനം), 3,326 കേസുകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ.
2023-ൽ രാജ്യത്തുടനീളം 62,41,569 കോഗ്നിസബിൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു - ഇതിൽ 37,63,102 എണ്ണം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമ (ഐപിസി) പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളും 24,78,467 എണ്ണം പ്രത്യേക, പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ (എസ്എൽഎൽ) പ്രകാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമാണ്.
2022-നെ അപേക്ഷിച്ച് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ 4,16,623 (7.2%) വർദ്ധനവാണുള്ളത് (58,24,946 കേസുകൾ). ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് 2022-ൽ 422.2 ആയിരുന്നത് 2023-ൽ 448.3 ആയി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 2022-ൽ 4.45 ലക്ഷം കേസുകളിൽ നിന്ന് 2023-ൽ 4,48,211 കേസുകളായി 0.4 ശതമാനം നാമമാത്രമായ വർദ്ധനവാണുള്ളത്.
ഐപിസി പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 'ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ നടത്തുന്ന ക്രൂരത' (1,33,676 കേസുകൾ, 29.8%), 'സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകല്' (88,605 കേസുകൾ, 19.8%) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്.
'സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ആക്രമണം' (83,891 കേസുകൾ, 18.71%), 'ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കൽ നിയമം (പോക്സോ)' (66,232 കേസുകൾ, 14.8%) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്.
2023-ൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 'മോഷണ'വുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, 44.8 ശതമാനം. തുടർന്ന് 'പൊതുവഴിയിൽ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിക്കൽ', 9.2 ശതമാനം, 61,570, 'പൊതുവഴിയിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കൽ', 8.1 ശതമാനം, 53,742 എന്നിങ്ങനെയാണ് കേസുകൾ.
