മദ്യപാനത്തിനിടെ ബീഡി നൽകിയില്ല; മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് യുവാവിനെ കൊന്ന് അഴുക്കുചാലിൽ തള്ളി, പ്രതികൾ അറസ്റ്റില്
ബീഡി നൽകാൻ നിരസിച്ച യുവാവിന് കൂടുതൽ മദ്യം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കല്ലുപയോഗിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു
Published : October 13, 2025 at 6:48 AM IST
റായ്പൂർ: ബീഡി നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അഴുക്കുചാലിൽ തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ഛത്തീസ്ഗണ്ഡിലെ അഭൻപൂരിൽ അംനേർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. സോനു പാൽ (26) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ സുമിത് ബന്ദേ (26), അജയ് റാത്രെ (24), ഗുൽഷൻ ഗെയ്ക്വാദ് (26) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അംനേർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു അഴുക്കുചാലിൽ യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് റായ്പൂർ (റൂറൽ) അഡീഷണൽ എസ്പി കീർത്തൻ റാത്തോഡ് പറഞ്ഞു.
ഒരു രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മൂവരും കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. പ്രതികൾ അഭൻപൂർ നിവാസികളാണ്. 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) സെക്ഷൻ 103 പ്രകാരം മൂവർക്കുമെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തിയതായും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യാഴാഴ്ച ( ഒക്ടോബർ 9 ) രാത്രിയാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. അഭൻപൂരിലെ ഒരു മദ്യഷോപ്പിൻ്റെ മുൻപിൽ വച്ച് മധ്യപിക്കുകായിരുന്നു ഇവർ. ഈ സമയം പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സോനുവിനോട് ബീഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബീഡി നൽകാൻ സോനു തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് ഇവർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. തർക്കത്തിന് ശേഷം സോനുവിന് കൂടുതൽ മദ്യം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നും പ്രതികളായ മൂവരും സോനുവിനെ സൈക്കിളിൽ കയറ്റികൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് കല്ലുപയോഗിച്ച് മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം മൃതദേഹം പ്രദേശത്തുള്ള അഴുക്കുചാലിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മൂന്ന് മക്കളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന സംഭവം
അതേസമയം ചെന്നൈയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാര്യയുടെ വിവാഹേതര ബന്ധത്തില് രോഷാകുലനായ ഭര്ത്താവ് തൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. ഗോപാലസമുദ്രം സ്വദേശിയായ വിനോദ് കുമാർ (38) എന്നയാളാണ് തൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളെയും അതിദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
സംഭവത്തിൽ മധുക്കൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓവിയ (12), കീർത്തി (8), ഈശ്വരൻ (5) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില് പ്രതിയുടെ ഭാര്യ നിത്യ (35) സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ട തിരുവാരൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണാർഗുഡി സ്വദേശിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഭർത്താവിനെയും മൂന്ന് മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നിത്യ കാമുകൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു. ഈ സംഭവമാണ് പ്രതിയെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
