മഹാരാഷ്ട്രയില് കനത്ത മഴ, 11 മരണം: മുംബൈയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം; റോഡ്, റെയിൽ ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു, വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് അവധി
ഞായറാഴ്ച പെയ്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളില് 11 പേർ മരിച്ചതായി സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
Published : September 29, 2025 at 1:30 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 1:48 PM IST
മുംബൈ: മുംബൈയില് രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴ. അന്ധേരി, മലാഡ്, ബോറിവലി, എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് റോഡ്, റെയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.
ഞായറാഴ്ച കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ 11 പേർ മരിച്ചതായി സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
മുംബൈയിൽ പെയ്തത് കനത്ത മഴ:
മുംബൈ നഗരത്തിൽ ശരാശരി 47.47 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. പടിഞ്ഞാറൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ശരാശരി 53.61 മില്ലിമീറ്ററും കിഴക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ശരാശരി 37.92 മില്ലിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു. വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം അന്ധേരി സബ്വേ അടച്ചിട്ടു. ബോറിവാലി, മലാഡ്, പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനൊപ്പം ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായി. കനത്ത മഴ പ്രാദേശിക സേവനങ്ങളെയും ബാധിച്ചു, പശ്ചിമ, മധ്യ റെയിൽവേകൾ 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വൈകിയാണ് ഓടുന്നത്. രാവിലെ ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മഴ നാശം:
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ നാശം തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി, മറാത്ത്വാഡ, വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര, കൊങ്കൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയായിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഇടിമിന്നലിലും 11 പേർ മരിച്ചു, 213 മൃഗങ്ങൾ ചത്തു. ഇന്നും നാസിക്, അഹല്യനഗർ ഉൾപ്പെടെ മറാത്ത്വാഡയിലും വിദർഭയിലും മഴയുടെ തീവ്രത തുടരുന്നു. നാസിക്കിലെ ത്രയംബകേശ്വർ, യോല, മലേഗാവ് താലൂക്കുകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഗംഗാപൂർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടുന്നതും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഗോദാവരി നദിക്കരയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നാളെ മുതൽ തീവ്രത കുറയും: മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അടിയന്തര യോഗം ചേര്ന്ന് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കി. പാൽഘർ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവധിയും ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ, നാസിക്, ജൽന, അഹല്യാനഗർ, ധൂലെ, ജൽഗാവ്, നന്ദുർബാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറാത്ത്വാഡ, വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര, കൊങ്കൺ, ഘട്ട് മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 30) ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം മഴയുടെ തീവ്രത ക്രമേണ കുറയുമെന്ന് മുംബൈ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കനത്ത കൃഷി നാശം:
വ്യാപകമഴയില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപക കൃഷിനാശം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധൂലൈ ജില്ലയിലെ ആറ് താലൂക്കുകളില് വന് നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ലോഹെഗാവ്, വാസമാനെ, കഡ്ഗാവ്, കുംഭാരെ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വിളനാശം സംഭവിച്ചു, കൂടാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിളകൾ നശിച്ചു.
ശനി, ഞായർ മുതൽ തുടരുന്ന തുടർച്ചയായ മഴയിൽ ചോളം, തിന, മറ്റ് വിളകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പപ്പായ, വാഴ, ചോളം എന്നീ വിളകള്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. വിളവെടുപ്പിന് പാകമായമായ കൃഷികളാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽ നശിച്ചത്.
കർഷകർക്ക് വലിയ നഷ്ടം:
നിലവിൽ, പരുത്തി, ചോളം, ജോവർ എന്നിവയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മഴ പെയ്തത്. ഇതുമൂലം, ഈ വിളകൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ഇതോടെ കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭരണകൂടം വേഗത്തിൽ നടപടികള് കൈക്കൊണ്ട് ദുരിതബാധിതരായ കർഷകർക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ചു.
മന്ത്രിയും ഷിന്ദ്ഖേഡ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയുമായ ജയകുമാർ റാവൽ കാര്ഷിക വിളകള്ക്ക് നാശമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ചു. അദ്ദേഹം കർഷകരുമായി സംവദിക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തു.
ഈ അവസരത്തിൽ, "സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഷകർക്ക് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നു. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉടനടി വിലയിരുത്തുകയും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം," എന്ന് മന്ത്രി റാവൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. കർഷകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സഹായം ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് കൃഷി ഓഫീസർ സൂരജ് ജഗ്താപ്, തഹസിൽദാർ സാംബാജി പാട്ടീൽ, കൃഷി ഓഫീസർ ദേവേന്ദ്ര നാഗ്രെ, മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നാരായൺ പാട്ടീൽ, മുൻ ചെയർമാൻ ജിജബ്രാവു സോനാവാനെ, റവന്യൂ, കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും അദ്ദേഹത്തൊടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.