ETV Bharat / bharat

ട്രെയിനിലെ ടോയ്‌ലറ്റിനുള്ളില്‍ നാലു വയസുകാരന്‍റെ മൃതദേഹം; നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി പൊലീസ് - CHILD BODY FOUND IN MUMBAI TRAIN

യുപിയിലെ ഗോരഖ്പൂരില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്‍റെ എസി കോച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

CHILD BODY MUMBAI TRAIN MURDER POLICE
Child's Body Found in Mumbai Train (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 9:05 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 9:18 PM IST

1 Min Read

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ ലോക്‌മാന്യ തിലക് ടെര്‍മിനസില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലെ ടോയ്‌ലറ്റിനുള്ളിലെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്‍ നാല് വയസുകാരന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ബന്ധുവാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുപിയിലെ ഗോരഖ്പൂരില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്‍റെ എസി കോച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ട്രെയിന്‍ മുംബൈയിലെത്തിയ ശേഷം ശുചീകരണ ജീവനക്കാര്‍ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ റെയില്‍വേ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സിനെയും (ആര്‍പിഎഫ്) ഗവണ്‍മെന്‍റ് റെയില്‍വേ പൊലീസിനെയും (ജിആര്‍പി) വിവരമറിയിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് പൊലീസില്‍ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ മുംബൈയിലെത്തി. അന്വേഷണത്തില്‍, വെള്ളിയാഴ്ച സൂറത്തിലെ അമ്രോലിയില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജിആര്‍പി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് സംഘം മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ 24 വയസ്സുള്ള ബന്ധു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് സൂറത്ത് വഴി സഞ്ചരിക്കാത്തതിനാല്‍, പ്രതി ഈ ട്രെയിനില്‍ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടുവെന്നത് വ്യക്തമല്ല.

പ്രതിയെ പിടികൂടിയാല്‍ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കൂ. സംഭവത്തില്‍ എല്‍ടിടി ജിആര്‍പി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി സൂറത്തിലെ അമ്രോലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറും.

മുംബൈ: മുംബൈയിലെ ലോക്‌മാന്യ തിലക് ടെര്‍മിനസില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലെ ടോയ്‌ലറ്റിനുള്ളിലെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്‍ നാല് വയസുകാരന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഒരു ബന്ധുവാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുപിയിലെ ഗോരഖ്പൂരില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്‍റെ എസി കോച്ചിലെ ടോയ്‌ലറ്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ട്രെയിന്‍ മുംബൈയിലെത്തിയ ശേഷം ശുചീകരണ ജീവനക്കാര്‍ രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ റെയില്‍വേ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഫോഴ്‌സിനെയും (ആര്‍പിഎഫ്) ഗവണ്‍മെന്‍റ് റെയില്‍വേ പൊലീസിനെയും (ജിആര്‍പി) വിവരമറിയിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് പൊലീസില്‍ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ മുംബൈയിലെത്തി. അന്വേഷണത്തില്‍, വെള്ളിയാഴ്ച സൂറത്തിലെ അമ്രോലിയില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജിആര്‍പി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് സംഘം മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ 24 വയസ്സുള്ള ബന്ധു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താന്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖുഷിനഗര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് സൂറത്ത് വഴി സഞ്ചരിക്കാത്തതിനാല്‍, പ്രതി ഈ ട്രെയിനില്‍ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടുവെന്നത് വ്യക്തമല്ല.

പ്രതിയെ പിടികൂടിയാല്‍ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കൂ. സംഭവത്തില്‍ എല്‍ടിടി ജിആര്‍പി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി സൂറത്തിലെ അമ്രോലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറും.

Last Updated : August 23, 2025 at 9:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHILD BODYMUMBAI TRAINMURDERPOLICECHILD BODY FOUND IN MUMBAI TRAIN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.