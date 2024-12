ETV Bharat / bharat

100 മീറ്റര്‍ പരിധിയിലെ 40 ഓളം വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചു; മുംബൈ ബസ് അപകടത്തില്‍ മരണം ആറായി

Wreckage of a car after a speeding BEST bus collided with several vehicles on a road at Kurla, in Mumbai ( PTI )