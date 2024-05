ETV Bharat / bharat

മുംബൈയിൽ പരസ്യബോർഡ് തകർന്നുണ്ടായ അപകടം: മരണസംഖ്യ 14 ആയി, ഉടമയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു - MUMBAI HOARDING COLLAPSE ACCIDENT

By ANI Published : May 14, 2024, 7:17 AM IST | Updated : May 14, 2024, 7:55 AM IST

Mumbai hoarding collapse ( Source: ETV Bharat Network )

Last Updated : May 14, 2024, 7:55 AM IST