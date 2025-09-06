'34 ചാവേറുകൾ, ഒരു കോടി ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെടും'; മുംബൈയില്‍ ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കിയ ആള്‍ പിടിയില്‍

നോയിഡയിലെ സെക്ടർ 113 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശിയായ അശ്വിനികുമാർ സുപ്രയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയെ മുംബൈ പൊലീസിന് കൈമാറി.
ന്യൂഡൽഹി: മുംബൈ നഗരത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ചാവേര് ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം നൽകിയ ആൾ അറസ്റ്റിൽ. നോയിഡയിലെ സെക്ടർ 113 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന അശ്വിനികുമാർ സുപ്രയെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 50-കാരനായ പ്രതിയെ മുംബൈ പൊലീസിന് കൈമാറിയതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറിയിച്ചു.
ഭീഷണി സന്ദേശം അയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണും സിം കാർഡും ബിഹാർ സ്വദേശിയായ അശ്വിൻകുമാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, മാനസികാവസ്ഥ, ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭീഷണി സന്ദേശത്തിൽ 'ലഷ്കർ-ഇ-ജിഹാദി' എന്ന സംഘടനയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. സംഭവങ്ങളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മധ്യ വയസ്കനായ പ്രതി വാസ്തു, ജ്യോതിഷം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും താനെ 113 പ്രദേശത്തെ സെക്ടർ 79 ലെ സൊസൈറ്റിയിലാണ് താമസമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സോർഖ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരാളെയും പിടികൂടിയതായി അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു.
നഗരത്തെ മുൾമുനയിലാക്കിയ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുംബൈ നഗരത്തെ മുൾമുനയിലാക്കിയ ഭീഷണി സന്ദേശം ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ ലഭിച്ചത്. പാക് ബന്ധമുള്ള 14 ഭീകരവാദികൾ ഉഗ്രസ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് നഗരത്തിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധയിടത്ത് വാഹനങ്ങളില് ബോംബുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 400 കിലോഗ്രാം ആര്ഡിഎക്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വലിയൊരു ആക്രമണത്തില് ഒരു കോടി ആളുകള് കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും സന്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. വാഹനങ്ങളിൽ 34 ചാവേറുകൾ ഉണ്ടെന്നും സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് അടിയന്തര സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണി സന്ദേശം ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ ലഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മുൻപും ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഗണേശോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിമജ്ജന ദിവസം നിരത്തുകളിൽ തിരക്ക് കൂടുതലായതിനാൽ പരമാവധി മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി 21,000 ത്തിലധികം പൊലീസുകാരെ വിന്യസിക്കുമന്നും അറിയിച്ചു. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോംബ് കണ്ടെത്താൻ സ്ക്വാഡുകളെ നിയമിച്ചിരുന്നു.
പരിശോധിക്കാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകളെ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏത് ഭീഷണിയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും പാർക്കിങ്, ബേസ്മെൻ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പരിശോധിച്ചതായും പൊലീസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
