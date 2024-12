ETV Bharat / bharat

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി: കേരളവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ദുരൈമുരുഗന്‍

TN will take up Mullaiperiyar dam ( ETV Bharat )