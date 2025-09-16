ETV Bharat / bharat

36,500 കൊടുത്താൽ 3 ലക്ഷം വായ്‌പ! 'മുദ്ര' കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഉള്ളതാണോ

രണ്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക്. മൂന്ന് വർഷം വായ്‌പാ കാലയളവ് ലഭിക്കുമെന്നും അറിയിപ്പിലുണ്ട്.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 12:40 PM IST

ലീഗല്‍ ഇൻഷുറൻസ് ചാർജ് ആയി 36,500 രൂപ അടച്ചാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പ്രകാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് 3,00,000 രൂപ വായ്‌പ ലഭിക്കും. മൂന്ന് വർഷമാണ് വായ്‌പാ കാലയളവ്. 8592 രൂപ മാസ അടവ് തുകയായി വരും. രണ്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക്.

ഓണ്‍ലൈൻ ബാങ്കിങ്, യുപിഐ എന്നിവയിലൂടെ ലീഗല്‍ ഇൻഷുറൻസ് തുക അടക്കേണ്ടതാണ്. മുദ്ര ഫിനാൻസില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന കത്തിലാണ് ഈ വിവരം. കേട്ടപാതി ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാനോ ലീഗല്‍ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കാനോ പോകാൻ വരട്ടെ. മുദ്ര ഫിനാൻസിന്‍റേത് എന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ കത്ത് വ്യാജമാണെന്നാണ് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍.

പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവില്‍. ഇത്തരത്തില്‍ പണം തട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു അടവാണ് മുദ്ര ഫിനാൻസിന്‍റെ പേരില്‍ ഇറങ്ങിയ ഈ അറിയിപ്പ്. മുദ്ര മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുടെ ഒപ്പ് അടക്കമാണ് അറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നത്.

ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വ്യാജനാണെന്ന് ആരും പറയില്ല, അത്രക്ക് ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ അറിയിപ്പ് വ്യാജമാണ് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇത്തരമൊരു അറിയിപ്പും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും പിഐബി ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്താണ് മുദ്ര ലോണ്‍

പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന എന്നത് ഉത്‌പാദനം, വ്യാപാരം, സേവന മേഖലകളിലെ ചെറുകിട, മൈക്രോ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ, കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഓരോ ബിസിനസിൻ്റെയും വളർച്ചാ ഘട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മുദ്ര വായ്‌പകളെ ശിശു, കിഷോർ, തരുണ്‍, തരുണ്‍ പ്ലസ് എന്നിങ്ങനെ നാലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50,000 രൂപ മുതല്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് മുദ്രവഴി ലോണ്‍ ലഭിക്കുക.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

  • മുദ്ര ലോണിന് ഗ്യാരണ്ടി ആവശ്യമില്ല.
  • വായ്‌പയ്‌ക്കൊപ്പം മുദ്ര ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലഭിക്കും. ഇത് എടിഎമ്മുകളില്‍ നിന്ന് അതിവേഗം പണം പിന്‍വലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • മുദ്ര കാര്‍ഡ് വഴി സംരംഭകര്‍ക്ക് ഓവര്‍ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കും.
  • കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകള്‍.
  • അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈൻ.

എങ്ങനെ അപേഷിക്കാം

  • മുദ്ര യോജനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് mudra.org.in സന്ദര്‍ശിക്കുക.
  • പുതിയ പ്രൊഫൈല്‍ സൃഷ്‌ടിച്ച് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കുക.
  • ഉചിതമായ സ്‌കീം (ശിശു, കിഷോര്‍, തരുണ്‍, അല്ലെങ്കില്‍ തരുണ്‍ പ്ലസ്) തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • വായ്‌പയ്ക്കായി അനുയോജ്യമായ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കില്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • മൊബൈലില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി നല്‍കി തുടരുക.
  • ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്‌ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷാ ഫോം സേവ് ചെയ്‌ത് സമര്‍പ്പിക്കുക
  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 1800 180 1111, 1800 11 0001 എന്ന ഹെൽപ്പലൈൻ നമ്പറിലേയ്‌ക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

ആവശ്യമായ രേഖകള്‍

  • പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
  • ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്
  • പാന്‍ കാര്‍ഡ്
  • മേൽവിലാസം കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ
  • ബിസിനസ് തെളിവ് (ജിഎസ്‌ടി നമ്പര്‍, ട്രേഡ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഷോപ്പ് ലൈസന്‍സ്)
  • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റ്
  • മുന്‍കാല വായ്‌പ തിരിച്ചടവുകളുടെ തെളിവ് (ആവശ്യമെങ്കില്‍)

ETV Bharat Logo

