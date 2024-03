വിവാഹ ചടങ്ങിന് പോയ ബസിന് തീപിടിച്ചു: 5 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്; രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

ലക്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിന് പോയ ബസിന് തീപിടിച്ച് 5 മരണം ( Five death in bus caught fire at Hazipur in UP ). സംഭവത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗാസിപൂർ ജില്ലയിലെ ബർഹി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. സമീപത്തെ വൈദ്യുത കമ്പികളിൽ തട്ടിയാണ് 50 യാത്രക്കാരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചത്.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബസ് 50 യാത്രക്കാരുമായി മർദ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മഹാരെ ധാമിലേക്ക് വിവാഹ ചടങ്ങിന് പോവുകയായിരുന്നു. ബസിൽ യാത്ര ചെയ്‌തിരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാർക്കും പൊള്ളലേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. വൈദ്യുത കമ്പികളിൽ തട്ടിയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

തുടർന്ന് തീ ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മാവു ജില്ലയിലെ കാഴയിൽ നിന്ന് 50 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വിവാഹ ചടങ്ങിനായി മഹാഹറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. യാത്രാമധ്യേ ആണ് അപകടമുണ്ടായത്.

അപകട വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ പ്രദേശവാസികൾ സ്ഥലത്ത് തടിച്ചു കൂടിയെങ്കിലും ബസിന് സമീപത്തേക്ക് പോവാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല. ബസിൽ സിഎൻജി സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും സർക്കാർ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അറിയിച്ചു.

