മുംബൈ: മസ്ജിദില് നിന്നും ബാങ്കിന്റെ അലയൊലികളുയരുമ്പോള് ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉയര്ന്ന് കേള്ക്കുന്ന ഭക്തിഗാനത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്പമൊന്ന് താഴ്ത്തും. ബാങ്ക് വിളിച്ച് നമസ്കാരവും പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന വിശ്വാസികള് പിന്നീട് ഗണേശോത്സവ പൂജയിലും ഭജനയിലും പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ 45 വര്ഷമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗോതഖിണ്ടി ഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണിത്.
രാജ്യത്ത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരില് തമ്മില് തല്ലുന്നവര് ഒരിക്കലെങ്കിലുമൊന്ന് കാണണം ഇക്കാഴ്ച. ഗണേശോത്സവ കാലത്ത് ഇത് ചിലയിടത്തെങ്കിലും സര്വ സാധാരണമാണെന്ന് കരുതേണ്ട. പള്ളിയില് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗണേശോത്സവ പൂജകളും നടക്കുന്നത്. പൂജകളില് ഹിന്ദു മതസ്ഥരെ പോലെ മുസ്ലീം മതവിശ്വാസികളും പങ്കെടുക്കും.
ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല, മറിച്ച് 1980 മുതലുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അതിന് കാരണമാകട്ടെ ശക്തമായ കാറ്റും പേമാരിയും. 1980 ഗണേശോത്സവ പൂജകള് തകൃതിയായി നടക്കുന്ന സമയം. വിശ്വാസികളെല്ലാം ഗണപതിക്ക് അഭിമുഖമായിരുന്ന ഭക്തിയോടെ പൂജകള് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാറ്റും മഴയും എത്തിയത്. വിഗ്രഹം അടക്കം എല്ലാം മഴയില് നനയാന് തുടങ്ങി. ഇതോടെ വിഗ്രഹം പള്ളിയിലേക്ക് മാറ്റാന് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികള് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ മഴയൊട്ടും കൊള്ളാതെ വിഗ്രഹത്തെ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ച് പൂജകള് പുനരാരംഭിച്ചു. മഴ പെയ്ത് തോര്ന്നെങ്കിലും വിഗ്രഹം പിന്നീട് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല. പത്ത് ദിവസം പൂജകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ വിഗ്രഹം പിന്നീട് നിമജ്ജനം ചെയ്തു.
തുടര്ന്നുണ്ടായ ഗണേശോത്സവങ്ങളിലെല്ലാം വിഗ്രഹം പള്ളിയില് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് പൂജകള് ചെയ്തു. പില്ക്കാലത്ത് പള്ളിയിലേക്കുള്ള കവാടത്തില് ഇതിനായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും ജാതി ഭേദമന്യ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഇലാഹി പത്താന് പറഞ്ഞു. ഗണേശോത്സവം, നബിദിനം തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദു മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികള് ഒന്നിച്ചാണ് പങ്കെടുക്കാറെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
