"വനഭൂമിയില്‍ പ്രവേശിക്കരുത്"; ടൈഗര്‍ റിസര്‍വിലെ മുസ്‌ലിം പള്ളി അടച്ചുപൂട്ടി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍

നിയമം ലംഘിച്ച് ആരെങ്കിലും പള്ളിയില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ബോര്‍ഡിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Rajaji Tiger Reserve (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 10:24 AM IST

1 Min Read
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാജാജി ടൈഗർ റിസർവിലെ രാംഗഡ് റേഞ്ചിലുള്ള മുസ്‌ലിം പള്ളി അടച്ചുപൂട്ടി. വന്യജീവി സങ്കേത വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പള്ളി സീൽ ചെയ്‌തത്. ആശാ റോഡി ഫോറസ്റ്റ് ബീറ്റിലെ വനഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പള്ളി സെപ്റ്റംബർ 3 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് സീൽ ചെയ്‌തതെന്ന് രാംഗഡ് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ അജയ് ധ്യാനി പറഞ്ഞു.

സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പള്ളി അടച്ചുപൂട്ടിയതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. പള്ളി അടച്ചുപൂട്ടിയതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് അധികൃതര്‍ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചു. നിയമം ലംഘിച്ച് ആരെങ്കിലും പള്ളിയില്‍ പ്രവേശിച്ചാല്‍ നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ബോര്‍ഡിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിലെ സംരക്ഷിത വനഭൂമിയിലാണ് പള്ളി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവിടെ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പള്ളിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനും അടച്ചുപൂട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹിമാലയത്തിലെ ശിവാലിക് നിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശീയോദ്യാനവും കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രവുമാണ് രാജാജി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം. "രാജാജി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സി. രാജഗോപാലാചാരിയുടെ പേരിലാണ് ഈ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്നത്, 1983 ൽ മൂന്ന് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്: രാജാജി, മോത്തിച്ചൂർ, ചില്ല. 2015 ൽ, ഇന്ത്യയിലെ 48-ാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി ഇത് നിയുക്തമാക്കി. ഈ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വിലാണ് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ പള്ളി അടച്ചുപൂട്ടിയത്.

