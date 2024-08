ETV Bharat / bharat

നേപ്പാളിലെ ബസപകടം; മരിച്ച 25 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ മൃതദേഹം വ്യോമസേന വിമാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു - Indian pilgrims died in Nepal

By ETV Bharat Kerala Team

IAF aircraft carrying mortal remains of 25 Indian pilgrims killed in Nepal accident lands at Jalgaon airport ( ANI )