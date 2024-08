ETV Bharat / bharat

വയനാട് ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍; കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ മരിച്ചവർക്കായി മൗനമാചരിച്ചു - Moment of silence observed

Moment of silence observed for Wayanad landslides victims at Parliamentary party meeting of Congress Read more At: https://aninews.in/news/national/general-news/moment-of-silence-observed-for-wayanad-landslides-victims-at-parliamentary-party-meeting-of-congress20240731110629/ ( ANI )