ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും മൂന്ന് കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടന്ന ആർഎസ്എസ് ശതാബ്ദി പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മതപരിവർത്തനം, അനധികൃത കുടിയേറ്റം, കുറഞ്ഞ ജനനനിരക്ക് എന്നിവയാണ് ജനസംഖ്യാ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കളിലാണെന്നും ഇത് രാജ്യത്ത് വംശനാശം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. ശരിയായ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയും മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കും. മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അഹംഭാവം നിയന്ത്രിക്കാനും പഠിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനസംഖ്യാനയം രാജ്യത്തിന് അനുഗ്രഹവും ഭാരവുമാകാം. അതിനാൽ, ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിതവും എന്നാൽ പര്യാപ്തവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും മൂന്ന് കുട്ടികൾ വേണം. അതേസമയം, മൂന്നിൽ താഴെ ജനനനിരക്കുള്ള സമൂഹങ്ങൾ പതുക്കെ വംശനാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ജനസംഖ്യാ അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം മതപരിവർത്തനവും നിയമവിരുദ്ധമായ കുടിയേറ്റവുമാണ്. മതംമാറ്റം ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യമല്ലെന്നും അത് നല്ലതല്ലെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ വിഷയത്തിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പകരം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് ജോലി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമപരമായി വന്നവർക്ക് ജോലി നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃത കുടിയേറ്റം അനുവദിക്കാത്തത് 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്ന സങ്കല്പത്തിന് എതിരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 75 വയസായാൽ വിരമിക്കുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. സെപ്റ്റംബർ 17ന് മോദിക്ക് 75 വയസ് തികയാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. 'ഞാൻ 75 വയസിൽ വിരമിക്കുമെന്നോ മറ്റാരെങ്കിലും വിരമിക്കണമെന്നോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്യും' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മോറോപന്ത് പിംഗ്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവേളയിൽ താൻ നടത്തിയ 75 വയസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം മോദിയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെന്നും ഭാഗവത് വ്യക്തമാക്കി. 'നിങ്ങൾക്ക് 75 വയസ് തികഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ നിർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴിയൊരുക്കണം' എന്ന തൻ്റെ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പിന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. '75 വയസ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഷാൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർഥം, വയസായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുക്കണം എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ്' മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞു.
Also Read:- പിന്നില് നിന്ന് "കുത്തുന്ന" ആര്ക്കുമറിയാത്ത ചൈനീസ് തന്ത്രം; ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ മെനയുന്നത് യുദ്ധ കഥകള്, മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം