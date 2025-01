ETV Bharat / bharat

'ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കണം'; ശാസ്‌ത്രജ്ഞരോട് പ്രധാനമന്ത്രി - DEVELOP EARTHQUAKE WARNING SYSTEMS

In this screenshot via @NarendraModi Youtube on Jan. 14, 2025, Prime Minister Narendra Modi speaks during 150th Foundation Day celebrations of India Meteorological Department, in New Delhi ( PTI )