'ബന്ദികളുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുഭസൂചന, ഇന്ത്യ ശക്തമായി പിന്തുണയ്‌ക്കും'; ട്രംപിൻ്റെ ഗാസ ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് മോദി

ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹമാസ് നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ പ്രശംസ

Prime Minister Narendra Modi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 10:24 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഗാസയുടെ സമാധാനത്തിനായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹമാസ് നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ പ്രശംസ. ബന്ദികളുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൂചനകള്‍ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗാസയുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശാശ്വതവും നീതിയുക്തവുമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഇന്ത്യ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും മോദി എക്‌സിലെ പോസ്‌റ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. "ഗാസയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നിർണായക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിന്‍റെ സൂചനകൾ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശാശ്വതവും നീതിയുക്തവുമായ സമാധാനത്തിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഇന്ത്യ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരും." പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ന് രാവിലെ എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹമാസ് പ്രതികരണം നടത്തിയതായി ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനും പലസ്‌തീനികൾക്ക് അധികാരം കൈമാറാനും തയാറാണെന്ന് ഹമാസ് വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ മറ്റ് വശങ്ങളിൽ പലസ്‌തീനികൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ കൂടിയാലോചനകൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഹമാസ് പ്രതികരണത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപിൻ്റെ ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തയാറെടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസും അറിയിച്ചു. "ഹമാസിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാ ബന്ദികളുടെയും മോചനത്തിനായുള്ള ട്രംപ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇസ്രയേൽ തയാറെടുക്കുകയാണ്." നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമാധാന പദ്ധതിയെ ഗൗരവമായി കാണുമെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റുമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘവുമായും പൂർണ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയില്‍ ചര്‍ച്ച വേണമെന്ന് ഇന്നലെ ഖത്തറും ഈജിപ്‌തും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഹമാസ് അംഗീകരിച്ചതായും സമാധാന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രയേലിനോട് ഗാസ മുനമ്പിൽ ബോംബാക്രമണം നിർത്താന്‍ പറഞ്ഞതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഹമാസ് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കണം, ഗാസയിൽ അധികാരമൊഴിയുകയും ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം, പകരം തടവിലുള്ള പലസ്‌തീനികളെ ഇസ്രയേൽ വിട്ടയയ്ക്കും എന്നിവയാണ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ച ഗാസ സമാധാന പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകള്‍.

PM MODI ON GAZA PEACE TALKSTRUMP OVER GAZA PEACE TALKSTRUMPS GAZA EFFORTSDONALD TRUMPMODI PRAISES TRUMPS GAZA EFFORTS

