'നീതി വാതിപ്പടിയിൽ'; പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങള്‍ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളെന്ന് അമിത് ഷാ

ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ആദ്യമായാണ് തീവ്രവാദം, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ.

Amit Shah in Jaipur (ANI)
By ANI

Published : October 14, 2025 at 5:32 PM IST

ന്യൂഡൽഹി:ഇന്ത്യയിലെ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്‌കാരമാണ് പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ എന്ന് അമിത് ഷാ. ജയ്‌പൂരിൽ പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനതല പ്രദർശനം അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. മോദി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ മൂന്ന് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"മൂന്ന് പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ മോദി സർക്കാർ അടിമത്തത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ' ഡോർ സ്റ്റെപ് ജസ്റ്റിസ്' എന്ന സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്ന് പുതിയ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതോടെ, രാജസ്ഥാനിൽ ശിക്ഷാ നിരക്കിൽ വലിയ വർധനവ് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദർശനം എല്ലാവരും കാണണം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ശിക്ഷാ നിരക്ക് 42 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 60 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നിരക്ക് 60 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 90 ശതമാനമായി ഉയരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ആദ്യമായാണ് തീവ്രവാദം, ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്. 29 ലധികം വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൻ്റെ നിയമപരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നും അമിത് ഷാ സൂചിപ്പിച്ചു.

കൂടാതെ, രാജ്യം വിട്ടുപോയ കുറ്റവാളികളുടെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ നടത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഈ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയായി മാറും" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"ഈ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ, ഏകദേശം 50 ശതമാനം കുറ്റപത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൃത്യസമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അടുത്ത വർഷം ഈ നിരക്ക് 90 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആയിരക്കണക്കിന് ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എഫ്എസ്എൽ (ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജയിൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ പരിശീലനവും പൂർത്തിയായതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മവും കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

