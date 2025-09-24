ETV Bharat / bharat

മോദിക്ക് ലഭിച്ച 1,300 ലധികം സമ്മാനങ്ങള്‍ ഇ- ലേലത്തിന്

ലേലം ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ട് വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കും.

PM MODI GIFTS AUCTION ONLINE AUCTION OF PM MODI GIFTS PM NARENDRA MODI E AUCTION
മോദിക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങള്‍ ഇ-ലേലത്തിന് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പലപ്പോഴായി ലഭിച്ച് 1,300 ലേറെ സമ്മാനങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഇ- ലേലം നടത്തും. മോദിയുടെ 75ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ലേലം ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ട് വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കും. പിഎം മെമെന്‍റോസ് എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്.

ലേലത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വരുമാനവും ഗംഗാനദി സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 'നമാമി ഗംഗെ' പദ്ധതിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്രമ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്ത് പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ രാജ്യമെമ്പാടും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സേവാ പഖ്‌വാഡയോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഏഴാം പതിപ്പ് ലേലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് മോഡേൺ ആർട്ടിൽ (എൻ‌ജി‌എം‌എ) പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 1,300-ലധികം സമ്മാനങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ലേലത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വിവിധ പരിപാടികളിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച വ്യത്യസ്‌ത സമ്മാനങ്ങൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ലേലം നടന്നുവരികയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെയും സർഗാത്മകതയെയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ സമ്മാനങ്ങള്‍ ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലേലത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നമാമി ഗംഗേയ്ക്ക് നൽകും. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക," മോദി എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചു.

2024 ലെ പാരീസ് പാരാലിമ്പിക്‌സിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ പാരാ അത്‌ലറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച കായികോപകരണങ്ങളാണ് ഈ പതിപ്പിന്‍റെ പ്രത്യേക ആകർഷണം. തഞ്ചാവൂര്‍ പെയിന്‍റിംഗ് മുതല്‍ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പഷ്‌മിന ഷാള്‍വരെ ലേലത്തിലുണ്ടാവും.

ലോഹത്തില്‍ നിര്‍മിച്ച നടരാജവിഗ്രഹം,പുരാവസ്‌തുക്കള്‍, ശിൽപങ്ങൾ, ദേവന്മാരുടെയും ദേവതകളുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഗുജറാത്തിലെ രോഗന്‍ കലാവസ്‌തു, കൈകൊണ്ട് നെയ്‌ത നാഗ ഷാള്‍, പാരീസ് പാരാലിമ്പിക്‌സില്‍ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച കായികോപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും ലേലത്തിനുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനവസ്‌തുക്കള്‍ ലേലം ചെയ്‌തു തുടങ്ങിയത് 2019 ലാണ്. ഇതിന് ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് അതുല്യ സമ്മാനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്‌തു. ഇതിലൂടെ ഇതുവരെ അന്‍പത് കോടിയിലേറെ രൂപ സമാഹരിച്ചെന്നും ഈ പണം ഗംഗാനദിയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ഉപയോഗിച്ചുവരുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി എല്ലാ മെമെന്‍റോകളും സമർപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദിയെന്ന് ശെഖാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ഇ-ലേലം പൗരന്മാർക്ക് ചരിത്രത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം മാത്രമല്ലെന്നും പുണ്യനദിയായ ഗംഗയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണെന്നും ശെഖാവത്ത് പറഞ്ഞു

Also Read: ചരിത്രം കുറിയ്‌ക്കാൻ കിരണ്‍ ദേശായി, 'ദി ലോൺലിനസ് ഓഫ് സോണിയ ആൻഡ് സണ്ണി' ബുക്കർ പ്രൈസ് അന്തിമ പട്ടികയില്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI GIFTS AUCTIONONLINE AUCTION OF PM MODI GIFTSPM NARENDRA MODIE AUCTIONNARENDRA MODI E AUCTION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.