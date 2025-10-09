ട്രംപിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ
കരാർ ബന്ദികളുടെ മോചനത്തിനും മാനുഷിക സഹായത്തിനും വഴിയൊരുക്കുമെന്നും മോദി പ്രത്യാശിച്ചു. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
Published : October 9, 2025 at 10:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്ക നിർദേശിച്ച ഗാസ സമാധാന കരാറിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും ഒപ്പുവച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ അഭിനന്ദനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചരിത്രപരമായ ഈ സമാധാന പദ്ധതിക്ക് കൈവന്ന വിജയത്തിന് ട്രംപിനെ അഭിനന്ദിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.
സുഹൃത്തായ ട്രംപുമായി സംസാരിച്ച മോദി, താരിഫ് തർക്കത്തിനിടയിൽ തടസ്സപ്പെട്ട ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകളിലെ പുരോഗതിയും അവലോകനം ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയും വാഷിങ്ടണും ഈ ചർച്ചകൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ധാരണയായതായും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ള മാനുഷിക സഹായം വർധിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. അതുപോലെ, ശാശ്വത സമാധാനത്തിന് വഴി തുറക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu.— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way…
കരാറിൻ്റെ സുപ്രധാന വശങ്ങൾ
ഈ കരാർ ഇസ്രയേലിനും അറബ്-മുസ്ലിം ലോകത്തിനും ഒരു "മഹത്തായ ദിവസം" ആണെന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കരാർ അനുസരിച്ച് ഹമാസ് എല്ലാ ബന്ദികളെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കും, ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അംഗീകരിച്ച അതിർത്തിരേഖയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങും. നെതന്യാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നയതന്ത്രപരവും ധാർമികവുമായ വിജയമാണ്. ബന്ദികളെല്ലാം മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വരെ വിശ്രമിക്കില്ലെന്ന് താൻ തുടക്കത്തിലേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപിൻ്റെ "സ്ഥിരമായ ദൃഢനിശ്ചയം, ശക്തമായ സൈനിക നടപടി, നമ്മുടെ മഹത്തായ സുഹൃത്തും സഖ്യകക്ഷിയുമായ ട്രംപ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ" എന്നിവയെ നെതന്യാഹു പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. 2023 ഒക്ടോബർ 7ന് ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ അതിർത്തി നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തോടെ ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിന് ഈ ഇസ്രയേൽ-ഹമാസ് കരാർ അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം നീണ്ട സംഘർഷമാണ് കരാറിലൂടെ അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയൊരുങ്ങുന്നത്.
മോദിയുടെ ജന്മദിനാശംസയും പിന്തുണയും
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ 75-ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 16ന് ട്രംപ് അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു. തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ട്രംപിന് ഊഷ്മളമായ ആശംസകൾക്ക് മോദി നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ-യുഎസ് സമഗ്രവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ താനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്ന് മോദി ട്രംപിനെ അറിയിച്ചു.
യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രംപിൻ്റെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും മോദി എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ട്രംപും തൻ്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വിളിയെ 'അത്ഭുതകരം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "എൻ്റെ സുഹൃത്ത്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഒരു മികച്ച ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷകരമായ ജന്മദിനം ആശംസിച്ചു! അദ്ദേഹം മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി!," ട്രംപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ബന്ധം
മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്തരീക്ഷ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയുടെ ഭാഗമായി വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ യുഎസ് വ്യാപാര പ്രതിനിധി ജേമിസൺ ഗ്രീറുമായി സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം കരാറിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎസ് സർക്കാരുമായി 'സക്രിയമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ' നടത്തിയെന്ന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. കരാറിൻ്റെ രൂപരേഖകളെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരസ്പരം പ്രയോജനകരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ തുടർ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
