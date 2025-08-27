ETV Bharat / bharat

മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപണം; ദലിത് ദമ്പതികൾക്ക് ക്രൂര മർദനം, ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി - MOB KILLS DALIT MAN IN BIHAR

ഭാര്യയെ പരിക്കുകളോടെ അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

DALIT COUPLE KILLED IN BIHAR BIHAR POLICE MOB KILLS DALIT COUPLES LATEST NATIONAL NEWS
Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read

പട്‌ന: മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദലിത് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്ക് ക്രൂര മർദനം. ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഭാര്യയെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഭാര്യയെ പരിക്കുകളോടെ അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ 16 പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്നലെ (ഓഗസ്‌റ്റ് 26) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 27) രാവിലെ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ദളിതർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മുസഹർ ജതായിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആക്രമത്തിന് ഇരയായ ദമ്പതികൾ.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...

"ഗ്രാമവാസികൾ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ചെന്നും ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭാര്യയെ ജീവനോടെ കത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുമുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പുരുഷനെ മരിച്ച നിലയിലും സ്‌ത്രീയെ പരിക്കേറ്റ നിലയിലും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവരെ മന്ത്രവാദം നടത്തി എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമിച്ചത്"- ഹിസുവ സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ രൂപ കുമാരി പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ 16 പേരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദമ്പത്തികളുടെ തല ഭാഗികമായി മുണ്ഡനം ചെയ്യുകയും കുമ്മായം പുരട്ടിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രദേശവാസികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദമ്പത്തികളെ പിടികൂടി മർദിച്ച് തെരുവിലൂടെ നടത്തിക്കുകയും മൂത്രം കുടിപ്പിക്കുകയും ചെരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള മാല ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദമ്പതികളെ ശ്‌മശാനത്തിൽ വച്ച് കത്തിച്ചുകളയാനായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികൾ പദ്ധതിയിട്ടതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പതിവാകുന്ന ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍

നേരത്തെയും ഇതുപോലെ ആൾക്കുട്ട മർദനത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ജീവൻ നഷ്‌ടമാവുകയും ചെയിതിട്ടുണ്ട്.

  • ഓഗസ്‌റ്റിൽ ഒഡിഷയിലെ ജലേശ്വർ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് ക്രിസ്ത്യന്‍ പുരോഹിതരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ബജ്‌റംഗ്‌ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചത്. മതപരിവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ സംസ്‌കാര ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും വഴിയാണ് സംഭവം. രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ആക്രമണം.
  • മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാര്‍ഖണ്ഡിൽ ആടുകളെ മോഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കളെ ജനക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നിരുന്നു. കുഷാക് ബെഹെറ, ഭോലാനാഥ് മഹാതോ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗ്രാമത്തിലെ ഹർഗോവിന്ദ് നായക് എന്നയാളുടെ ആട് ഫാമിലേക്ക് ഈ യുവാക്കള്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതായി നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഹർഗോവിന്ദ്സിന്‍റെ വീടിന് പുറത്ത് നാട്ടുകാര്‍ തടിച്ചുകൂടുകയും ഇരുവരെയും മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വടിക്കൊണ്ട് അടക്കം നാട്ടുക്കാര്‍ ഇവരെ മര്‍ദിച്ചിരുന്നു.

Also Read: അജ്ഞാത കക്ഷികള്‍ക്ക് വന്‍ സംഭാവനയെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രാഹുല്‍

പട്‌ന: മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദലിത് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്ക് ക്രൂര മർദനം. ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഭാര്യയെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഭാര്യയെ പരിക്കുകളോടെ അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ 16 പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്നലെ (ഓഗസ്‌റ്റ് 26) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 27) രാവിലെ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ദളിതർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മുസഹർ ജതായിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആക്രമത്തിന് ഇരയായ ദമ്പതികൾ.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ...

"ഗ്രാമവാസികൾ ദമ്പതികളെ ആക്രമിച്ചെന്നും ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭാര്യയെ ജീവനോടെ കത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുമുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പുരുഷനെ മരിച്ച നിലയിലും സ്‌ത്രീയെ പരിക്കേറ്റ നിലയിലും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവരെ മന്ത്രവാദം നടത്തി എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമിച്ചത്"- ഹിസുവ സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ രൂപ കുമാരി പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ 16 പേരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദമ്പത്തികളുടെ തല ഭാഗികമായി മുണ്ഡനം ചെയ്യുകയും കുമ്മായം പുരട്ടിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രദേശവാസികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദമ്പത്തികളെ പിടികൂടി മർദിച്ച് തെരുവിലൂടെ നടത്തിക്കുകയും മൂത്രം കുടിപ്പിക്കുകയും ചെരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള മാല ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദമ്പതികളെ ശ്‌മശാനത്തിൽ വച്ച് കത്തിച്ചുകളയാനായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികൾ പദ്ധതിയിട്ടതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പതിവാകുന്ന ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍

നേരത്തെയും ഇതുപോലെ ആൾക്കുട്ട മർദനത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ജീവൻ നഷ്‌ടമാവുകയും ചെയിതിട്ടുണ്ട്.

  • ഓഗസ്‌റ്റിൽ ഒഡിഷയിലെ ജലേശ്വർ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് ക്രിസ്ത്യന്‍ പുരോഹിതരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും ബജ്‌റംഗ്‌ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചത്. മതപരിവർത്തനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലെ സംസ്‌കാര ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിവരും വഴിയാണ് സംഭവം. രാത്രി 9 മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു ആക്രമണം.
  • മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജാര്‍ഖണ്ഡിൽ ആടുകളെ മോഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കളെ ജനക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നിരുന്നു. കുഷാക് ബെഹെറ, ഭോലാനാഥ് മഹാതോ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗ്രാമത്തിലെ ഹർഗോവിന്ദ് നായക് എന്നയാളുടെ ആട് ഫാമിലേക്ക് ഈ യുവാക്കള്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതായി നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഹർഗോവിന്ദ്സിന്‍റെ വീടിന് പുറത്ത് നാട്ടുകാര്‍ തടിച്ചുകൂടുകയും ഇരുവരെയും മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വടിക്കൊണ്ട് അടക്കം നാട്ടുക്കാര്‍ ഇവരെ മര്‍ദിച്ചിരുന്നു.

Also Read: അജ്ഞാത കക്ഷികള്‍ക്ക് വന്‍ സംഭാവനയെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് രാഹുല്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

DALIT COUPLE ATTACKED IN BIHARBIHAR POLICELATEST NATIONAL NEWSദലിത് ദമ്പതികള്‍ക്ക് മര്‍ദനംMOB KILLS DALIT MAN IN BIHAR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.