പട്യാല: ബലാത്സംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ആം ആദ്മി എംഎൽഎ ഹർമീത് സിങ് പത്തൻമജ്ര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെടിവയ്പ്പ് നടക്കുകയും വാഹനം ഇടിച്ച് പൊലീസുകാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എംഎൽഎയെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത് അനുയായികളാണെന്നാണ് സംശയം.
ഫേസ്ബുക്കിൽ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പത്തൻമജ്ര തൻ്റെ പേരിൽ ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. എഫ്ഐആർ പ്രകാരം ബലാത്സംഗം, വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ഭീഷണി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പത്തൻമജ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിറക്പൂർ സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
എംഎൽഎ വിവാഹമോചിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് സ്ത്രീ മൊഴി നൽകി. തുടർച്ചയായ ലൈംഗിക ചൂഷണം, ഭീഷണി എന്നിവയൊടൊപ്പം "അശ്ലീല" സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും സ്ത്രീ ആരോപിച്ചു.
എഫ്ഐആറിന് ശേഷം, പത്തൻമജ്ര ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവിലൂടെ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള എഎപി നേതൃത്വം 'പഞ്ചാബ് നിയമവിരുദ്ധമായി ഭരിക്കുന്നു' എന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. 'അവർക്ക് എനിക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ സമർപ്പിക്കാം, ജയിലിൽ കിടത്താം, പക്ഷേ എൻ്റെ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയില്ല,' വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പത്തൻമജ്ര പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സഹ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. പഞ്ചാബ് എംഎൽഎമാരുടെ ഭരണം ശരിയാക്കുന്നതിനു പകരം പാർട്ടി അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പത്തൻമജ്ര ആരോപിച്ചു. പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം നിരവധി തവണ ഉന്നയിച്ചതായും, ഡെപ്യൂട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചതായും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എതിരെയും പത്തൻമജ്ര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ടാംഗ്രി നദിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി (ജലവിഭവശേഷി) കൃഷ്ണ കുമാറിനെ പലതവണ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും എംഎൽഎ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നദികൾ വൃത്തിയാക്കാനും സമീപമുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കരകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും യാതൊരുവിധ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കൃഷൻ കുമാറിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"വിജിലൻസ് (നടപടി) അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ഐആർ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് ഡൽഹി നേതാക്കൾ (എഎപി) കരുതുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും തലകുനിക്കില്ല. എൻ്റെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു പാറ പോലെ ഞാൻ നിൽക്കും," പത്തൻമജ്ര വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
