കരുണയില്ലാത്ത വംശഹത്യകൾ! ഗാസയെ പിന്തുണച്ച് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ

ഗാസയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്ന് എംകെ സ്റ്റാലിൻ. ഗാസയിലെ വംശഹത്യ തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇസ്രയേലിലും അനുബന്ധ രാജ്യങ്ങളിലും സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

MK STALIN GAZA ISRAEL WAR MK STALIN JOINS CPIM LED PROTEST RESOLUTION IN SUPPORT OF GAZA
Tamil Nadu Chief Minister M.K Stalin (@DMK4TN2021 YT)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ: ഗാസയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. ഗാസയ്‌ക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഎം ചെന്നൈയിലെ എഗ്മോറിലെ രാജരത്നം അരീനയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ നിരവധി പേർ പലസ്‌തീൻ പതാകയുമായി പങ്കെടുത്തു.

ഗാസയിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കിയെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും യുഎൻ തത്വങ്ങളെയും ലംഘിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് എന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

"ഗാസയിലേക്ക് ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, പാൽപ്പൊടി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന 47 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളണ്ടിയർമാരെ ഇസ്രയേൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ഇത്തരമൊരു ലംഘനത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അപലപിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും? ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന ദയാരഹിതമായ വംശഹത്യ അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇതിന് മുൻകയ്യെടുക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാരിനോട് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു" സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

ഗാസയെ പിന്തുണച്ചുള്ള പ്രമേയം

"14-ന് ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാസയിലെ ഇസ്രയേലി ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചും, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചും, കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും. ഈ പ്രമേയം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുമായും സഹകരിച്ച് സമാധാനം നിലനിർത്താനും മാനുഷിക സഹായം നൽകാനും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. മനുഷ്യജീവനുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. മനുഷ്യത്വമുള്ള ആർക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോക സമാധാനം നമുക്ക് പ്രധാനമാണ്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോകസമാധാനം പ്രധാനമാണ്

"മാനുഷിക മനോഭാവമുള്ള എല്ലാവരും ഗാസ വംശഹത്യയെ അപലപിക്കുന്നു. പലസ്‌തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മാനുഷിക പിന്തുണ നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഗാസയിൽ ഇസ്രയേലി ആക്രമണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 11,000 സ്ത്രീകൾ, 17,000 കുട്ടികൾ, 175 പത്രപ്രവർത്തകർ, 125 യുഎൻ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 50,000 ത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 26,000 കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു, പലരേയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാസയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, പലസ്‌തീൻ ജനത ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പോരാടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, വിശപ്പ് കാരണം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്കിനായി കാത്തിരുന്ന 45 പലസ്‌തീനികളെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തി. ഭക്ഷണത്തിനായി കാത്തിരുന്നവരെ കൊന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നു" സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

