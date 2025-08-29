ചെന്നൈ: ബിഹാർ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ രംഗത്തെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിൽ സമാനമായ പരിഷ്കരണം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാറിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ.
ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാർ നയങ്ങൾ നേട്ടമായി
ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ നടപടി സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ വോട്ടവകാശത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ദ്രാവിഡ മോഡൽ സർക്കാർ നയങ്ങൾ വഴി തമിഴ്നാട് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നേടിയെന്നും, താൻ ജർമനിയിലേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും പോകുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു.
വോട്ട് അധികാർ യാത്രയിൽ സ്റ്റാലിനും
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഒത്താശയോടെ ബിജെപി 'വോട്ട് മോഷണം' നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി 'വോട്ട് അധികാർ യാത്ര' തുടരുകയാണ്. ഈ ആഴ്ച മുസാഫർപൂരിൽ നടന്ന യാത്രയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, സി പി ഐ എം എൽ നേതാവ് ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ എന്നിവർക്കൊപ്പം സ്റ്റാലിനും പങ്കെടുത്തു. എൻഡിഎയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽപിക്കാനാകുമെന്നും കേന്ദ്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാവയാക്കി മാറ്റിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ വിമർശിച്ചു.
ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ തമാശയാക്കി മാറ്റുന്നു
'എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പിന്തുണക്കാൻ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി വോട്ട് മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുകയോ മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടില്ല. ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ തമാശയാക്കി മാറ്റുന്നത് തുറന്നു കാണിച്ചതു കൊണ്ടാണ് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നത്', മുസാഫർപൂരിലെ ജനങ്ങളോട് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര' അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വെസ്റ്റ് ചമ്പാരനിലെ ബേതിയയിൽ നിന്ന് ഗോപാൽഗഞ്ച് വഴി സിവാനിലേക്കാണ് ഇന്ന് യാത്ര നടക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്, വികാസ്ശീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി മേധാവി മുകേഷ് സഹാനി എന്നിവർ ഈ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
