ഷേരു തിരുമ്പി വന്തിട്ടെ; മൃഗശാലയില് നിന്നും കാണാതായ സിംഹം തിരികെയെത്തി
വണ്ടല്ലൂര് മൃഗശാലയില് നിന്നും കാണാതായ സിംഹം തിരികെയെത്തി. ഓടിയെത്തി കൂട്ടില് കയറുന്ന ദൃശ്യം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി.
Published : October 6, 2025 at 8:43 PM IST
തമിഴ്നാട്: ചെന്നൈയിലെ വണ്ടലൂര് അരിഗ്നര് അണ്ണാ സുവോളജിക്കല് പാര്ക്കില് നിന്നും കാണാതായ ഷേരുവെന്ന സിംഹം തിരികെയെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ സിംഹത്തിനായി തെരച്ചില് തുടരവേയാണ് ഇന്ന് തിരികെയെത്തിയത്. തീറ്റ നല്കുന്ന സമയത്താണ് ഷേരു കൂട്ടിലെത്തിയത്. തീറ്റ നല്കിയ ജീവനക്കാര് സിംഹത്തെ കൂട്ടിലടക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നിനാണ് അഞ്ച് വയസുകാരനായ ഷേരുവിനെ മൃഗശാലയില് നിന്നും കാണാതായത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡ്രോണുകള് പറത്തിയും ക്യാമറകള് സ്ഥാപിച്ചും തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സിംഹം തിരികെ കൂട്ടിലെത്തിയത്.
നടന് ശിവകാര്ത്തികേയന് ദത്തെടുത്ത സിംഹമാണ് ഷേരു. സിംഹം തിരികെയെത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്. സിംഹം തനിയെ മടങ്ങിയെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മൃഗശാല ഡയറക്ടര് പറഞ്ഞു. സിംഹം ആരോഗ്യവാനാണെന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടിനാണ് ഷേരുവിനെ മൃഗശാലയിലെ ട്രെക്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് തുറന്ന് വിട്ടത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തുന്നതിന് അടക്കം പരിശീലനം നല്കിയാണ് വനമേഖലയിലേക്ക് തുറന്ന് വിട്ടത്. എന്നാല് മൂന്നാം തീയതി മുതല് സിംഹം തീറ്റ നല്കിയിട്ടും തിന്നാന് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ഷേരുവിനായി തെരച്ചില് ആരംഭിച്ചത്.
തെരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടും കണ്ടെത്താനാകാത്തതില് ആശങ്കയിലായിരുന്നു മൃഗശാല അധികൃതര്. ഇതോടെ പരിസരവാസികള്ക്കും ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് സിംഹം ട്രെക്കിങ് മേഖലയില് നിന്നും പുറത്ത് കടക്കില്ലെന്ന് മൃഗശാല ഡയറക്ടര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവയെ തുറന്ന് വിട്ട സ്ഥലത്ത് 15 അടി ഉയരമുള്ള കമ്പിവേലി ഉണ്ടെന്നും അത് മറികടക്കാന് അവയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
നേരത്തെ ട്രെക്കിങ് മേഖലയില് തുറന്ന് വിട്ട ഭുവനയെന്ന സിംഹത്തെയും രണ്ട് ദിവസം ഇതുപോലെ കാണാതായിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് ഭുവനയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡയറക്ടര് പ്രതികരിച്ചു.
ഷേരുവിനെ തുറന്ന് വിട്ടത്: 25 ഏക്കര് വനഭൂമിയാണ് സിംഹങ്ങളെ തുറന്ന് വിടാനായി മൃഗശാലയിലുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള സിംഹങ്ങളെ യാത്രക്കാര്ക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാനാകും. നിലവില് ട്രെക്കിങ് മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന സിംഹത്തിന് പ്രായമായതോടെയാണ് ഷേരുവിനെ തുറന്ന് വിട്ടത്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ബന്നാര്ഘട്ട ബയോളജിക്കല് പാര്ക്കില് നിന്നാണ് ഷേരുവിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പാണത്. ബന്നാര്ഘട്ടില് നിന്നും വണ്ടല്ലൂരില് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഷേരുവിനെ ട്രെക്കിങ് സ്പോട്ടിലേക്ക് തുറന്ന് വിടുന്നത്.
സിംഹത്തെ കാണാതായതിന് പിന്നാലെ മൃഗശാലയിലേക്കുള്ള സന്ദര്ശകരുടെ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരുന്നു. സിംഹം തിരികെയെത്തിയതോടെ പ്രവേശനം ഉടന് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. എന്നാല് ഇതുസംബന്ധിച്ച് മൃഗശാല അധികൃതര് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
