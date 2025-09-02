ഹർദോയ്: നമ്മളില് പലരും സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രേമികളാണ്. ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങള് റീല്സായും സ്റ്റോറിയൊക്കെയായി പോസ്റ്റു ഇടയ്ക്കിടെ ചെയ്യാറുമുണ്ടാകും. ഇത് നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോള് ചിലര്ക്കത് ഉപകാരമാകും. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് അങ്ങ് ഉത്തര് പ്രദേശില് അടുത്തിടെ നടന്നത്. സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് കാണാതായ ഭര്ത്താവിനെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണ്.
എട്ടുവര്ഷം മുന്പാണ് ഭര്ത്താവിനെ കാണാതാവുന്നത്. ഭാര്യ അടുത്തിടെ ചില റീല്സ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കാണുന്നതിനിടെയാണ് സ്വന്തം ഭര്ത്താവിനെ മറ്റൊരു യുവതിക്കൊപ്പം കണ്ടത്. ഇത് കണ്ടതോടെ യുവതി ഞെട്ടി. ഉത്തര് പ്രദേശിലെ ഹര്ദോയ് ജില്ലയിലാണ് എട്ട് വര്ഷമായി കാണാതായ ഭര്ത്താവിനെ റീല്സിലൂടെ യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഹര്ദോയ് സ്വദേശിയായ ജിതേന്ദ്ര കുമാറിനെയാണ് കാണാതായത്.
ഭര്ത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യുവതി ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കി. ഭാര്യയുടെ പരാതിയില് ജിതേന്ദ്ര കുമാറിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ, ബബ്ലു അഥവാ ജിതേന്ദ്രയെ 2018 ലാണ് കാണാതാവുന്നത്. ഗര്ഭിണിയായിരിക്കവേ ഭാര്യ ഷീലുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇയാള് ലുധിയാന(പഞ്ചാബ്) യിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഇയാള് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമായി.
സന്ധില മേഖലയിലെ മുറര്നഗര് സ്വദേശിയായ ഷീലു അടുത്തിടെയാണ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീല്സിലൂടെ ഭര്ത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉടന് തന്നെ പൊലീസില് പരാതി നല്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഇയാള് താമസിച്ച സ്ഥലവും രണ്ടാമത് വിവാഹം ചെയ്തതായും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു. ഉടന് ജിതേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റും പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഷീലുവുമായി 2017 ലായിരുന്നു ജിതേന്ദ്രിന്റെ വിവാഹം. എന്നാല് വിവാഹത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീധനത്തെച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മില് തര്ക്കം പതിവായിരുന്നു. ഇത് രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്ന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷീലുവിന്റെ കുടുംബം പൊലീസില് പരാതി നല്കി. ഈ കേസില് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനെയാണ് ജിതേന്ദ്രിനെ കാണാതാവുന്നത്. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമപ്രകാരവും തട്ടിപ്പിനും പൊലീസ് ഇയാള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഷീലുവും കുടുംബവും ജിതേന്ദ്രിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇവര്ക്കെതിരെ പൊലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇയാളെ റീല്സിലുടെ ഭാര്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
