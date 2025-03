ETV Bharat / bharat

മിസൈല്‍ പ്രൂഫ് കോണ്‍ക്രീറ്റ്: മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കരുത്തുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റ് നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ചട്ടക്കൂടുകള്‍ വികസിപ്പിച്ച് മദ്രാസ് ഐഐടി - RC PANELS AGAINST BALLISTIC

IIT Madras researchers found a way to create stronger RC panels ( ETV Bharat via IIT Madras )