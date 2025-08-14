ETV Bharat / bharat

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം ഇല്ല; 'മരിച്ച' മിൻ്റു പസ്വാൻ ജീവനോടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ - BIHAR SIR IRREGULARITY

ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മരിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌ത മിൻ്റു പസ്വാൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി.

MINTU PASWAN BIHAR SIR LATEST Special Intensive Revision LATEST NEWS IN MALAYALAM
Bihar man Mintu Paswan declared dead in electoral roll (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read

പാട്‌ന: പേര് മിൻ്റു പസ്വാൻ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല. കാരണം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'മരിച്ച ബിഹാർ സ്വദേശി' മിൻ്റു പസ്വാൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തൻ്റെ കഷ്‌ടപ്പാടുകള്‍ ബോധിപ്പിച്ചു.

ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് നേരെ വലിയ തോതിൽ പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് മിൻ്റു പസ്വാനും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. മരിച്ചെന്ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹവും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ബിഹാറിൽ എസ്ഐആർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് കണ്ടില്ലെന്നും മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടലുണ്ടായെന്നും' പസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

'വാർഡ് കമ്മിഷണർക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായി വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേര് സംബന്ധിച്ച ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ആയതിനാൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ മരിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പേര് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും' പസ്വാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറോ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പസ്വാൻ്റെ സഹോദരിയും മരിച്ചതായി കണക്കാക്കി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും പേര് നീക്കം ചെയ്‌തെന്നും പസ്വാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്‌തതായി അറിഞ്ഞ ഉടൻ ഓൺലൈനായി പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ബിഎൽഒ വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തുകയും പേര് വിട്ടുപോയതാണെന്നും അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവാണെന്നും പറയുകയും ചെയ്‌തു. ഞാൻ മരിച്ചുപോയതായി അയൽവാസി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്‌തതെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.

ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രദേശത്ത് അത്തരം രേഖകൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വോട്ടവകാശം നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ജഡ്‌ജിമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്'- പസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വോട്ടർമാരുടെ പേര് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 35 വയസുകാരിയ്ക്ക് നൂറു വയസെന്ന് കാട്ടി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വിവാദമായിരുന്നു.

മരണം, സ്ഥലംമാറ്റം, കുടിയേറ്റം, തെറ്റായ വിലാസം എന്നിവയിലൂടെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തതായി എസ്‌ഐ‌ആർ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 22 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചതായാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക ശരിയാക്കാനെന്ന വ്യാജേന പാവപ്പെട്ടവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന എസ്‌ഐആർ ഉടൻ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് സിപിഐഎംഎൽ എംഎൽഎ ശിവപ്രകാശ് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ വോട്ട് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ? ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്; വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കും

പാട്‌ന: പേര് മിൻ്റു പസ്വാൻ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ല. കാരണം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'മരിച്ച ബിഹാർ സ്വദേശി' മിൻ്റു പസ്വാൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തൻ്റെ കഷ്‌ടപ്പാടുകള്‍ ബോധിപ്പിച്ചു.

ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിന് നേരെ വലിയ തോതിൽ പരാതികളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് മിൻ്റു പസ്വാനും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. മരിച്ചെന്ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹവും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ബിഹാറിൽ എസ്ഐആർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് കണ്ടില്ലെന്നും മരിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടലുണ്ടായെന്നും' പസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

'വാർഡ് കമ്മിഷണർക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായി വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേര് സംബന്ധിച്ച ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. ആയതിനാൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ മരിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പേര് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും' പസ്വാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസറോ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പസ്വാൻ്റെ സഹോദരിയും മരിച്ചതായി കണക്കാക്കി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും പേര് നീക്കം ചെയ്‌തെന്നും പസ്വാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്‌തതായി അറിഞ്ഞ ഉടൻ ഓൺലൈനായി പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ബിഎൽഒ വീട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തുകയും പേര് വിട്ടുപോയതാണെന്നും അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവാണെന്നും പറയുകയും ചെയ്‌തു. ഞാൻ മരിച്ചുപോയതായി അയൽവാസി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്‌തതെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.

ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രദേശത്ത് അത്തരം രേഖകൾ ഇല്ലാത്ത നിരവധി വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വോട്ടവകാശം നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ജഡ്‌ജിമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്'- പസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വോട്ടർമാരുടെ പേര് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 35 വയസുകാരിയ്ക്ക് നൂറു വയസെന്ന് കാട്ടി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വിവാദമായിരുന്നു.

മരണം, സ്ഥലംമാറ്റം, കുടിയേറ്റം, തെറ്റായ വിലാസം എന്നിവയിലൂടെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തതായി എസ്‌ഐ‌ആർ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 22 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചതായാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വോട്ടർ പട്ടിക ശരിയാക്കാനെന്ന വ്യാജേന പാവപ്പെട്ടവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന എസ്‌ഐആർ ഉടൻ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് സിപിഐഎംഎൽ എംഎൽഎ ശിവപ്രകാശ് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: പോളിങ് ബൂത്തുകളില്‍ വോട്ട് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ? ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്; വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കും

For All Latest Updates

TAGGED:

MINTU PASWANBIHAR SIR LATESTVOTER LISTBIHARBIHAR SIR IRREGULARITY

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.