കളിക്കുന്നതിനിടെ അറിയാതെ ചവിട്ടി, പിന്നാലെ ഉഗ്രൻ സ്ഫോടനം; നക്സലൈറ്റ് ഐഇഡി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
ഇന്നലെ (വ്യാഴാഴ്ച) ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 30 ലധികം ഐഇഡി കേസുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
Published : October 10, 2025 at 10:54 AM IST
റായ്പൂർ: നക്സലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഐഇഡി (ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് സ്ഫോടക വസ്തു) ചവിട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപൂർ ജില്ലയിലെ ഗംഗലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ഇന്നലെ (വ്യാഴാഴ്ച) ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. കുട്ടി ഐഇഡിയിൽ ചവിട്ടിയ ഉടൻ ഉഗ്രൻ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുക ആയിരുന്നുവെന്നും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇതേത്തുടർന്ന്, സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിലെ 199, 85 ബറ്റാലിയനുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാമ്പിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടിക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ കുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നക്സലുകൾക്കെതിരെ പ്രദേശത്തെ ഗോത്ര സമൂഹം പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ വർഷം മാത്രം 30-ലധികം ഐഇഡി സ്ഫോടനങ്ങള്
ഈ വർഷം ഇതുവരെ 30-ലധികം ഐഇഡി സ്ഫോടനങ്ങള് നടന്നു. അതിൽ സാധാരണക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചിലർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കുകൾ ഏൽക്കുകയും ചെയ്തു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഐഇഡികൾ കണ്ടെടുത്ത് വിജയകരമായി നിർവീര്യമാക്കിയതിനാൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ 4: ബിജാപൂരിലെ മദീദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഐഇഡി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വനിതാ നക്സലൈറ്റിന് പരിക്കേറ്റു.
ഒക്ടോബർ 9: നാരായൺപൂരിൽ 5 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു ഐഇഡി കണ്ടെടുത്തു, അത് ബിഡിഎസ് നശിപ്പിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 29: അബുജ്മദിൽ വലിയ അളവിൽ ഐഇഡികൾ കണ്ടെടുത്തു, അഞ്ച് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു.
സെപ്റ്റംബർ 29: ബിജാപൂരിൽ 10 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു ഐഇഡി കണ്ടെടുത്തു.
ഓഗസ്റ്റ് 30: ബിജാപൂരിലെ ഗോർണയ്ക്കും മങ്കേലിക്കും ഇടയിൽ 10 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു ഐഇഡി കണ്ടെടുത്തു.
ഓഗസ്റ്റ് 18: ബിജാപൂരിൽ ഒരു ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഓഗസ്റ്റ് 14: ബിജാപൂരിൽ നടന്ന ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു സൈനികന് പരിക്കേറ്റു.
ഓഗസ്റ്റ് 5: ബിജാപൂരിൽ നടന്ന ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമീണന് പരിക്കേറ്റു.
ജൂലൈ 20: ഭോപ്പാൽ പട്ടണത്ത് നക്സലൈറ്റ് ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ജൂലൈ 14: ബിജാപൂരിലെ മദ്ദീദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് ഒരാൾ ഐഇഡിയിൽ ചവിട്ടി, സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ജൂലൈ 2: ബിജാപൂരിലെ ഒരു ഗ്രാമീണന് ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റു.
ജൂൺ 9: സുക്മ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ എഎസ്പി മരിച്ചു.
മെയ് 30: ബിജാപൂരിലെ മദീദ് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ നടന്ന ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്രാമീണർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
മെയ് 6: ബിജാപൂരിലെ മദീദ് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ നടന്ന ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റു.
ഏപ്രിൽ 26: ബിജാപൂരിൽ നടന്ന ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഡിആർജി സൈനികന് പരിക്കേറ്റു.
ഏപ്രിൽ 21: ബിജാപൂർ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, സിഎഎഫ് സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഏപ്രിൽ 9: ബിജാപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, സിആർപിഎഫ് സൈനികന് പരിക്കേറ്റു.
ഏപ്രിൽ 7: അബുജ്മദ് വനത്തിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, ഒരു ഗ്രാമീണന് പരിക്ക്.
ഏപ്രിൽ 4: നാരായൺപൂരിൽ നക്സലൈറ്റ് ഐഇഡി സ്ഫോടനം, ഒരാൾ മരിച്ചു, ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
മാർച്ച് 30: ബിജാപൂർ നക്സൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
മാർച്ച് 28: നാരായൺപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, ബസ്തർ ഫൈറ്റേഴ്സ് സൈനികന് പരിക്കേറ്റു. ബിജാപൂരിലെ ചെർപാൽ പാൽനാറിൽ 45 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഐഇഡി കണ്ടെടുത്തു.
മാർച്ച് 23: ബിജാപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
മാർച്ച് 20: കുർച്ചോളിയിലും ബീമാറാം, ഗംഗലൂർ, ബീജാപൂരിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഐഇഡികൾ കണ്ടെടുത്തു. അബുജ്മദിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, രണ്ട് സൈനികർക്ക് പരിക്ക്.
മാർച്ച് 7: നാരായൺപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ തൊഴിലാളി മരിച്ചു, ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ഫെബ്രുവരി 21: അബുജ്മദിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, ഡിആർജി സൈനികന് പരിക്കേറ്റു.
ഫെബ്രുവരി 15: ബിജാപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, സൈനികന് പരിക്കേറ്റു.
ജനുവരി 18: നാരായൺപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് ബിഎസ്എഫ് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ജനുവരി 16: ബിജാപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനം, രണ്ട് കോബ്ര കമാൻഡോകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ജനുവരി 12: സുക്മ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ 10 വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്ക്, ബിജാപൂരിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്.
ജനുവരി 10: ഓർച്ചയിൽ പ്രഷർ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഗ്രാമീണർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ജനുവരി 6: ബിജാപൂരിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ 8 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ജനുവരി 3: ബിജാപൂർ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് ഡിആർജി സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
