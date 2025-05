ETV Bharat / bharat

പാകിസ്ഥാന്‍ പോര്‍വിമാനങ്ങളും മിസൈലും ഉപയോഗിച്ചു, ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രികളും ലക്ഷ്യമിട്ടു; പ്രകോപനത്തിന് ഇന്ത്യ നല്‍കിയത് കനത്ത തിരിച്ചടി - INDIA PAKISTAN CONFLICT BRIEFING

Foreign Secretary Vikram Misri with Army's Col Sofiya Qureshi and IAF Wing Commander Vyomika Singh during a press conference regarding 'Operation Sindoor ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 10, 2025 at 11:26 AM IST | Updated : May 10, 2025 at 12:37 PM IST 2 Min Read

Last Updated : May 10, 2025 at 12:37 PM IST