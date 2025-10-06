ചുരുളഴിയുമോ ധര്മസ്ഥല സംഭവം? അന്വേഷണം വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കി അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് എസ്ഐടിക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിര്ദ്ദേശം
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ധര്മസ്ഥലയില് കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നടന്നുവെന്നും നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ മൃതദേഹങ്ങള് സംസ്കരിച്ചതായും ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടര്ന്നാണ് സംഭവം വിവാദമായത്.
By PTI
Published : October 6, 2025 at 3:55 PM IST
ബെംഗളൂരു: കര്ണാടകയിലെ ധര്മസ്ഥലയിലെ ബലാത്സംഗങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും സംബന്ധിച്ച കേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്ന് എസ് ഐ ടിയോട് കര്ണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജി പരമേശ്വര. കേസിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് തിങ്കളാഴ്ച( ഒക്ടോബര് 6) വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാല് കേസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സമയ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ധര്മസ്ഥലയിലെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ടാണ് പ്രത്യേക അന്വഷണ സംഘത്തോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
"അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് ഉടന് സമര്പ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ എത്ര സമയത്തിനുള്ളില് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്വേഷണം വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിര്ദേശിക്കാന് കഴിയില്ല. പകരം എത്രയും വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് മാത്രമേ ഞങ്ങള്ക്ക് അവരോട് പറയാന് കഴിയൂ", മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡി എന് എ, കെമിക്കല് അനാലിസിസ് പോലുള്ള വിശകലനങ്ങള് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിര്ബന്ധിക്കാന് കഴിയില്ല. അതിന് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഫോറന്സിക് സയന്സ് ലബോറട്ടറി ( എഫ് എസ് എല്) റിപ്പോര്ട്ട് ഉടന് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുന്ഗണനാ ക്രമത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
എന്നാല് തെറ്റായ വിവരങ്ങളും വ്യജ തെളിവുകളും നല്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സി എന് ചിന്നയ്യ എന്ന പരാതിക്കാരന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കര്ണാടക പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ആരോപണങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതായിരുന്നു.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ കേസ് അന്വേഷിക്കാന് എസ് ഐ ടിയെ രൂപീകരിച്ചു. പരാതിക്കാരനായ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി കാണിച്ചുകൊടുത്ത നേത്രാവതി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളില് തെരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ടിടങ്ങളില് അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെത്തി.
അടുത്തിടെ നേത്രാവതി കുളക്കടവിന് സമീപത്തുള്ള ബംഗ്ലെഗുഡെ വനമേഖലയിലും തെരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെയും ചില അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
1995-2014 കാലഘട്ടത്തിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട നൂറോളം പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ധർമസ്ഥലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുഴിച്ചിട്ടുവെന്നായിരുന്നു മുൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്. ഇതില് ധർമസ്ഥല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് ഇതില് കാര്യമായ അന്വേഷണം നടക്കാതായതോടെ ഇയാൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി മൊഴിയും തെളിവും നൽകി.
