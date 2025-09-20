ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി; താനെയിലെ 5 കീമി തുരങ്കം തുറന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ആദ്യഘട്ടം 2027ല് പൂര്ത്തീകരിക്കും
അഹമ്മദാബാദിനെയും മുംബൈയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് സര്വീസ്. താനെയിലെ പാതയുടെ ഭാഗം തുറന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. 508.18 കിലോമീറ്ററാണ് പാതയുടെ മുഴുവന് നീളം.
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽ 5 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ തുരങ്കം തുറന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയിലെ സുപ്രധാന നേട്ടമായി റെയില്വേ മന്ത്രി താനെ തുരങ്കത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി. തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ബട്ടൺ അമർത്തി നിയന്ത്രിത ഡൈനാമൈറ്റ് സ്ഫോടനം നടത്തിയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന പാളി ഭേദിച്ച് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഖനനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സൂറത്തിനും ബില്ലിമോറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള 50 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ നിര്മാണ് 2027 ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തുരങ്കപാതയെ "നാഴികക്കല്ല് നേട്ടം"എന്നാണ് റെയില്വേ മന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഘൻസോലിക്കും ശിൽഫാത്തയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഇപ്പോള് പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തുരങ്കം.
തുരങ്ക പാത പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അഭിനന്ദിച്ചു. തുരങ്കം മൊത്തം 508.18 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ടെന്നും അതില് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കടലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കിലോമീറ്ററുകള് ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ തുരങ്കം അഫ്കോൺസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ലിമിറ്റഡാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
തുരങ്ക നിര്മാണ പാതയിലെ പാറക്കെട്ടുകള് ജോലികള്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്ന് അഫ്കോൺസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ലിമിറ്റഡ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് എൻഎച്ച്എസ്ആർസിഎല്ലുമായി സഹകരിച്ചതോടെ പ്രശ്നങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാന് കഴിഞ്ഞൂവെന്നും കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു. പ്രധാന നഗരങ്ങളിലൊന്നായ അഹമ്മദാബാദിനേയും മുംബൈയേയും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് പാതയുടെ നീളം 508.18 കിലോമീറ്ററാണ്.
'ഡ്രിൽ ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ്' രീതിയിലൂടെയാണ് ഖനനം നടത്തിയതെന്നും ഇനി മുതൽ ഒരു ടണൽ-ബോറിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തില് ഒന്പത് സ്റ്റേഷനുകളും മഹാരാഷ്ട്രയില് മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളും ഉള്പ്പെടെ 12 സ്റ്റേഷനുകളാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന് പദ്ധതിയിലുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി
508 കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയാണിത്. പശ്ചിമേന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയെയും ഗുജറാത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാന്ദ്ര കുർള കോംപ്ലക്സ് (ബികെസി) പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഇത് സര്വീസ് ആരംഭിക്കുക.
പരിമിതമായ സ്റ്റോപ്പുകളായതിനാല് മുഴുവൻ യാത്രയും ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ 7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. താനെ, വിരാർ, ബോയ്സർ, വാപ്പി, ബിലിമോറ, സൂറത്ത്, ബറൂച്ച്, വഡോദര, ആനന്ദ്, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിങ്ങനെ 10 നഗരങ്ങളിൽ ഇതിന് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ സര്വീസ് സബർമതിയിൽ അവസാനിക്കും. ബോയ്സർ, ബറൂച്ച്, അങ്കലേശ്വർ എന്നീ വ്യാവസായിക മേഖലകളിലേക്കും വരാനിരിക്കുന്ന വധ്വാൻ തുറമുഖത്തിലേക്കും കണക്ടിവിറ്റി നല്കാന് ഭാവിയില് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എന്എച്ച്എസ്ആര്സിഎല് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
