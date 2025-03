ETV Bharat / bharat

മനുഷ്യരില്‍ നിന്നും മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ പഴയ തന്ത്രങ്ങള്‍ പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് നക്‌സലുകള്‍, വന്‍ കിടങ്ങുകള്‍ തീര്‍ത്ത് സ്വയം കവചമൊരുക്കി - NAXALITES USING SPIKE HOLES

Contents of the spike hole recovered by security forces ( ETV Bharat )