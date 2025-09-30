ETV Bharat / bharat

മണിപ്പൂരില്‍ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്ന് പൊലീസ്; നിരവധി കലാപകാരികള്‍ അറസ്‌റ്റിൽ

മണിപ്പൂരിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ നിരവധി കലാപകാരികള്‍ അറസ്‌റ്റിൽ. കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട വസ്‌തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്ന് പൊലീസ്.

Manipur Police Recovery of Banned Substances
ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 12:22 PM IST

ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ക്രമസമാധാന നില പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്. വിവിധ ജില്ലകളിലായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനുകളിലൂടെ നിരവധി കലാപകാരികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായും കള്ളക്കടത്ത് വസ്‌തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും സുരക്ഷാ സേന അറിയിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണിപ്പൂർ ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് രാജീവ് സിങ് പൊലീസ് ബറ്റാലിയനുകളിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരുമായി സംസാരിച്ചു.

അവരുടെ സേവനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ബറ്റാലിയനുകളിലെയും ജില്ലകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തി. അതേസമയം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും തെരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷനുകള്‍ തുടരുകയാണ് സുരക്ഷാ സേന. കൊള്ളയടിക്കലും മറ്റ് ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്‌ഠിത ഓപ്പറേഷനുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ അറസ്റ്റുകള്‍

വിവിധ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ മൂന്ന് സജീവ കലാപകാരികളെ സുരക്ഷാ സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ബിഷ്‌ണുപൂർ ജില്ലയിലെ ഖോയിജുമാൻ മായൈ ലെയ്ക്കലിൽ നിന്നുള്ള നവോഷെക്‌പസം സനാഥോയ് മെയ്റ്റൽ ലെയ്ച്ചിൽ (19) എന്ന എൻആർഎഫ്എമ്മിൻ്റെ സജീവ കേഡറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് മണിപ്പൂർ പൊലീസ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ സനതോംബ സിങ് എന്ന ആർ‌പി‌എഫ്/പി‌എൽ‌എയിലെ സജീവ കേഡറെ ലംസാങ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള വസതിക്ക് സമീപം വച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇൻസാസ് എൽ‌എം‌ജി മാഗസിനുകൾ, രണ്ട് കാമഫ്ലേജ് ഹെൽമെറ്റുകൾ, അഞ്ച് ബി‌പി പ്ലേറ്റുകൾ, നാല് ബി‌പി വെസ്റ്റുകൾ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ സൈന്യം കണ്ടെടുത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാക്‌ചിങ് ജില്ലയിലെ ലംജാവോ മായായ് ലെയ്കൈയിൽ നിന്നുള്ള ഉറിഖിൻബാം പ്രേംജിത് സിങ് (41) എന്ന കെ‌വൈ‌കെ‌എൽ സജീവ കേഡറിനെ പയോണ ബസാറിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. താഴ്‌വര പ്രദേശത്തെ കടകളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നവരിൽ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒരു മൊബൈൽ ഹാൻഡ്‌സെറ്റും 3,280 രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗും ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനിൽ സേനാപതി ജില്ലയിലെ മാരാം ബസാറിലുള്ള ടി.എസ്. വാലിറോസ് (40), ടി.ടി. ഡോവിൻ വർത്തിംഗ്ല (37) എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇവരിൽ നിന്ന് 161 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഹെറോയിൻ പൊടി അടങ്ങിയ 11 സോപ്പ് കെയ്‌സുകൾ, രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, രണ്ട് ആധാർ കാർഡുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷാ സേന പിടിച്ചെടുത്തു.

ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്‍

ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ, ലഗേജ് ബാഗുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 21.420 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് യാത്രക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇംഫാൽ വെസ്റ്റിലെ നാഗമാപാൽ ലമാബാം ലെയ്‌കലിലെ ലൈഷ്‌റാം വികാസ് സിങ് (20) നങ്‌ബാം നെൽസൺ മെയ്‌തേയ് (19) എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത്.

ഇന്നലെ മാത്രം മണിപ്പൂർ പൊലീസ് 33 കേസുകളിലായി 61,500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 28 ന് നാല് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടിൻ്റഡ് ഫിലിമുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തു. അതേസമയം എൻ‌എച്ച് -37 ലൂടെ അവശ്യ വസ്‌തുക്കൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 392 വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കർശന സുരക്ഷ പൊലീസ് ഉറപ്പാക്കി.

സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെ അറിയിപ്പ്

കിംവദന്തികളിലോ തെറ്റായ വീഡിയോകളിലോ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

"അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വീഡിയോകൾ, ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ മുതലായവയുടെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ റൂമിലെ 9233522822 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്നതാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും നിയമനടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കും." പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

കൂടാതെ കൊള്ളയടിച്ച ആയുധങ്ങൾ, വെടിക്കോപ്പുകൾ, സ്‌ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ പൊലീസിനോ അടുത്തുള്ള സുരക്ഷാ സേനയ്‌ക്കോ ഉടൻ തിരികെ നൽകാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് മണിപ്പൂർ പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചു.

