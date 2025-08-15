ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ "സുദർശൻ ചക്ര മിഷന്" പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചെങ്കോട്ടയില് നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ സുദർശൻ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, രാഷ്ട്രം അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും നവീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുമെന്നും മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും സുദർശൻ ചക്ര ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കും.
"അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ കവചം വികസിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും നവീകരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ സുദർശൻ ചക്രത്തിൻ്റെ പാത തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാഷ്ട്രം സുദർശൻ ചക്ര മിഷന് ആരംഭിക്കും" - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, മുഴുവൻ ആധുനിക സംവിധാനവും ഇന്ത്യയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും വേണം. ഈ ശക്തമായ സംവിധാനം തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുക മാത്രമല്ല, തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വദേശി നവീകരണത്തിനും ശക്തമായ പ്രതിരോധ ശേഷികൾക്കുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് സുദർശൻ ചക്ര മിഷന് അടിവരയിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ജനവാസ മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക സ്ഥലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മിഷൻ സുദർശൻ ചക്ര എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഇരുമ്പ് താഴികക്കുടം പോലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പതാകയേന്തിയ ഹെലികോപ്ടറിൽ പുഷ്പ വൃഷ്ടി
അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പതാകയേന്തിയ എംഐ-17 ഹെലികോപ്ടറുകൾ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു. ഓഫീസർ റാഷിക ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിൽ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പതാകയേന്തിയ എംഐ-17 ഹെലികോപ്ടറുകൾ പുഷ്പ വൃഷ്ടി നടത്തിയത്.
വിങ് കമാൻഡർ വിനയ് പൂനിയയും വിങ് കമാൻഡർ ആദിത്യ ജയ്സ്വാളുമാണ് വിമാനം പറത്തിയത്. ദേശീയ പതാക ഗാർഡ്, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന, കരസേന, നാവികസേന, ഡൽഹി പൊലീസ് തുടങ്ങി 128 പേരുടെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു. വിങ് കമാൻഡർ അരുൺ നാഗർ ഇൻ്റർ-സർവീസസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറിന് നേതൃത്വം നൽകി.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്ക് മോദി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. 2047 ഓടെ 'വികസിത് ഭാരത്' കൈവരിക്കുക എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ദർശനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 'നയാ ഭാരത്' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷങ്ങളെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
'ജൻ ഭാഗിദാരി' വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഈ വർഷം ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 5,000 വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ക്ഷണിച്ചത്. പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ദേശസ്നേഹം വളർത്തുന്നതിനും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുമായി സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം നിരവധി ബാൻഡ് പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 140-ലധികം പ്രമുഖ സ്ഥലങ്ങളിൽ കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, എൻസിസി, സിആർപിഎഫ്, ഐടിബിപി, സിഐഎസ്എഫ്, എസ്എസ്ബി, ബിഎസ്എഫ്, ഐഡിഎസ്, ആർപിഎഫ്, അസം റൈഫിൾസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാൻഡ് മേളവും ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരമാണ്, ഹർ ഘർ തിരംഗ അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ ആഘോഷ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
