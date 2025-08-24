ETV Bharat / bharat

നരേന്ദ്രമോദി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ചത് പുടിനെയും സദ്ദാം ഹുസൈനെയും പോലെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് - MODI WON ELECTIONS LIKE PUTIN

സംസ്ഥാനത്ത് 26 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടര്‍മാരുണ്ടെന്നും റാവത്ത്.

SANJAY RAUT NARENDRA MODI DEVENDRA FADANVIS SANJAY RAUT SADDAM HUSSEIN VOTE THEFT
File photo of Sanjay Raut (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read

മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് രംഗത്ത്. വോട്ട് മോഷണം സംബന്ധിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവെ ആയിരുന്നു റാവത്തിന്‍െ കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള വിമര്‍ശനം.

Also Read: രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും സ്‌റ്റാലിനും മുതല്‍ പിണറായി വരെ; ഇന്ത്യയില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ നേരിടുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍

ലിബിയയില്‍ ഗദ്ദാഫിയും ഉഗാണ്ടയില്‍ ഇദി അമീനും ഇറാഖില്‍ സദ്ദാം ഹുസൈനും സിറിയയില്‍ ബാഷല്‍ അല്‍ അസദും റഷ്യയില്‍ പുടിനും അധികാരത്തിലേറിയതിന് സമാനമായാണ് മോദിയും അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന കാര്യം ലോകം മഴുവ്‍ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവെന്നും റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടാള ഭരണാധികാരികള്‍ അട്ടിമറിയിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മോദിയും അമിത് ഷായും ഇന്ത്യയില്‍ ഭരണം പിടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഹാരാഷ്‌ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ വോട്ടുകളെല്ലാ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും രാജ് താക്കറെയും എന്‍സിപിയും ഇതേ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തിയെന്നും റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുംബൈയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

SANJAY RAUT NARENDRA MODI DEVENDRA FADANVIS SANJAY RAUT SADDAM HUSSEIN VOTE THEFT
Sanjay Raut (ETV Bharat)

ഇവര്‍ മാത്രമല്ല ഭരണഘടനാ ശില്‍പ്പി ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്ക്കറുടെ പേരക്കുട്ടിയായ അഡ്വ.പ്രകാശ് അംബേദ്ക്കറും ഇതേ ഉയര്‍ത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം കോടതിയില്‍ വരെ ഈ വിഷയം ഉയര്‍ത്തി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും ഈ വിഷയം ഓരോ വീട്ടിലും ഇപ്പോള്‍ എത്തിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഈ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസമായി മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ജനങ്ങളും തങ്ങളും ചോദിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയേ മതിയാകൂ. ദേവേന്ദ്രഫട്‌നാവിസും പ്രഭൃതികളും പറയുന്നത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നാണ്. അവര്‍ നുണ പറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബിജെപി എന്നത് നുണകളുടെ കൂടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫട്‌നാവിസിന് നിരവധി സ്‌ത്രീകള്‍ രാഖി കെട്ടി. പഹല്‍ഗാമില്‍ സിന്ദൂരം നഷ്‌ടമായവരും ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരിമാരല്ലേ എന്നും റാവത്ത് ചോദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 26 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടര്‍മാരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവരെ എല്ലാം പണം നല്‍കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതും വോട്ട് മോഷണക്കുറ്റമാണ്. ഇതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി ഫട്‌നാവിസാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ച് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് രംഗത്ത്. വോട്ട് മോഷണം സംബന്ധിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കവെ ആയിരുന്നു റാവത്തിന്‍െ കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള വിമര്‍ശനം.

Also Read: രേവന്ത് റെഡ്ഡിയും സ്‌റ്റാലിനും മുതല്‍ പിണറായി വരെ; ഇന്ത്യയില്‍ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ നേരിടുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍

ലിബിയയില്‍ ഗദ്ദാഫിയും ഉഗാണ്ടയില്‍ ഇദി അമീനും ഇറാഖില്‍ സദ്ദാം ഹുസൈനും സിറിയയില്‍ ബാഷല്‍ അല്‍ അസദും റഷ്യയില്‍ പുടിനും അധികാരത്തിലേറിയതിന് സമാനമായാണ് മോദിയും അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന കാര്യം ലോകം മഴുവ്‍ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവെന്നും റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടാള ഭരണാധികാരികള്‍ അട്ടിമറിയിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മോദിയും അമിത് ഷായും ഇന്ത്യയില്‍ ഭരണം പിടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഹാരാഷ്‌ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ വോട്ടുകളെല്ലാ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും രാജ് താക്കറെയും എന്‍സിപിയും ഇതേ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തിയെന്നും റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുംബൈയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

SANJAY RAUT NARENDRA MODI DEVENDRA FADANVIS SANJAY RAUT SADDAM HUSSEIN VOTE THEFT
Sanjay Raut (ETV Bharat)

ഇവര്‍ മാത്രമല്ല ഭരണഘടനാ ശില്‍പ്പി ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്ക്കറുടെ പേരക്കുട്ടിയായ അഡ്വ.പ്രകാശ് അംബേദ്ക്കറും ഇതേ ഉയര്‍ത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം കോടതിയില്‍ വരെ ഈ വിഷയം ഉയര്‍ത്തി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും ഈ വിഷയം ഓരോ വീട്ടിലും ഇപ്പോള്‍ എത്തിക്കുകയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഈ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസമായി മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ജനങ്ങളും തങ്ങളും ചോദിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയേ മതിയാകൂ. ദേവേന്ദ്രഫട്‌നാവിസും പ്രഭൃതികളും പറയുന്നത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നാണ്. അവര്‍ നുണ പറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബിജെപി എന്നത് നുണകളുടെ കൂടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫട്‌നാവിസിന് നിരവധി സ്‌ത്രീകള്‍ രാഖി കെട്ടി. പഹല്‍ഗാമില്‍ സിന്ദൂരം നഷ്‌ടമായവരും ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരിമാരല്ലേ എന്നും റാവത്ത് ചോദിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 26 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടര്‍മാരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവരെ എല്ലാം പണം നല്‍കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതും വോട്ട് മോഷണക്കുറ്റമാണ്. ഇതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി ഫട്‌നാവിസാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY RAUTSADDAM HUSSEINVOTE THEFTMODI WON ELECTIONS LIKE PUTIN

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.