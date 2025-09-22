ETV Bharat / bharat

ജാതി വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാൻ യുപി സർക്കാർ: പൊലീസ് രേഖകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജാതി പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ല

അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിലാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. സമൂഹത്തിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം കുറയ്ക്കണമെന്നും കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

UP CM Yogi Adityanath (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 2:48 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ജാതി വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ. പൊലീസ് രേഖകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജാതി പരാമർശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തിലാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

പൊലീസ് രേഖകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഇനി ജാതി പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഉത്തരവിൽ ആക്‌ടിങ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദീപക് കുമാർ ഒപ്പുവച്ചു. സമൂഹത്തിൽ സമത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം കുറയ്ക്കണമെന്നും കോടതി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

കുറച്ചു കാലമായി രാജ്യത്ത് ജാതി വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച്, പൊലീസ് രേഖകളിൽ ജാതി പരാമർശിക്കുന്നത് സാമൂഹിക ഐക്യത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് ആക്‌ടിങ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ദീപക് കുമാർ പറഞ്ഞു.

Ban on caste rallies in UP Mention of caste to be removed from police records and public places (ETV Bharat)

പുതിയ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച്, എഫ്‌ഐ‌ആറുകൾ, അറസ്റ്റ് മെമ്മോകൾ, കുറ്റപത്രം, മറ്റ് പൊലീസ് രേഖകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജാതി പരാമർശം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യും. പകരം, മാതാപിതാക്കളുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തും. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ നോട്ടീസ് ബോർഡുകൾ, വാഹനങ്ങൾ, സൈൻബോർഡുകൾ എന്നിവയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യും. ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റാലികൾക്കും സർക്കാർ പൂർണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാതി വിവേചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള കണ്ടൻ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കും.

ജാതി പരാമർശം നിയമപരമായി ആവശ്യമുള്ള എസ്‌സി/എസ്‌ടി നിയമം പോലുള്ള കേസുകളിൽ ഈ നിയമം ബാധകമല്ലെന്ന് പ്രസ്‌താവിച്ചു. ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്, പൊലീസ് മാനുവലുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് നടപടിക്രമം (എസ്‌ഒ‌പി) വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ നടപടി പ്രധാനമാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോടും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജയിലുകളിലെ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ 2024 ഒക്‌ടേബറിൽ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടനയിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 17 ഉദ്ധരിച്ചാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജയിലുകളില്‍ നടക്കുന്ന ജാതിവിവേചനത്തെ എതിര്‍ത്ത് സുപ്രീം കോടതി രംഗത്തെത്തിയത്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 17 പ്രകാരം എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് തുല്യരായിട്ടാണെന്നും ജയിലുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ജാതിവിവേചനം കാണിക്കുന്നത് കൊളോണിയലിസ്‌റ്റുകളുടെ തിരുശേഷിപ്പാണെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജയിലുകളില്‍ ജാതിവിവേചനം ഉണ്ടെന്ന ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി പുതിയ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള, ജസ്‌റ്റിസുമാരായ ജെബി പർദിവാല, മനോജ് മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ജാതി വിവേചന വ്യവസ്ഥകൾ എടുത്തുകളയാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് നിർദേശിച്ചത്. ജയിലുകളിലെ രജിസ്‌റ്ററുകളിലുള്ള "ജാതി" കോളവും ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും പരാമർശങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

