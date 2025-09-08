കടമായി മദ്യം നൽകിയില്ല; മദ്യശാലയ്ക്ക് തീയിട്ട ഹോം ഗാർഡ് അറസ്റ്റിൽ
സമീപത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൽനിന്ന് പെട്രോളുമായി എത്തിയ കപിൽ മദ്യശാലയ്ക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
By PTI
Published : September 8, 2025 at 7:54 PM IST
മീററ്റ്: മദ്യം നൽകാത്തതിനാൽ മദ്യശാലയ്ക്ക് തീയിട്ട ഹോം ഗാർഡ് അറസ്റ്റിലായി. ഡയൽ-112ൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കപിലാണ് പിടിയിലായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഉത്തർപ്രദേശിൽ മീററ്റിലെ ദൗരാല പ്രദേശത്താണ് സംഭവം.
പ്രദേശത്തെ പ്രാദേശിക മദ്യശാലയിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്ന കപിൽ, കടയുടമയോട് കടമായി മദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, മുമ്പ് വാങ്ങിയ കടം വീട്ടാത്തതിനാൽ കടയുടമ ഇത് നിരസിച്ചു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ കപിൽ കടയുടമയുമായി വാക്കേറ്റത്തിലേർപ്പെടുകയും പിന്നീട് കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കടയുടമ ആവശ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി.
ഈ അപമാനത്തിൽ രോഷം പൂണ്ട കപിൽ സമീപത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൽനിന്ന് ഒരു കുപ്പിയിൽ പെട്രോളുമായി തിരിച്ചെത്തി. മദ്യശാല അടയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ജീവനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ വച്ച് കടയുടെ ഷട്ടറിനു താഴെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയിട്ടു. തീ ആളിപ്പടർന്നപ്പോൾ കാക്കി പാൻ്റ്സും കറുത്ത ബനിയനും ധരിച്ച് തല മറച്ച നിലയിൽ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കയറി ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു.
പൊലീസ് അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും
തീപിടിത്തം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സമീപവാസികളും ജീവനക്കാരും ഉടൻ ഓടിയെത്തി തീ അണച്ചതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. കടയ്ക്ക് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തി പൊതു സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കടയിലെ ജീവനക്കാരൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സാക്ഷിമൊഴികളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഹോം ഗാർഡായ കപിൽ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കപിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയുഷ് വിക്രം സിങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഡയൽ-112 പോലുള്ള പൊതുസേവനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്തരം ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് സേനയ്ക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയെന്നും, ഇയാൾക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും അച്ചടക്ക നടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വർധിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ
മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ രാജ്യത്ത് അക്രമങ്ങളിൽ കലാശിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ല. 2023ൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മദ്യം വാങ്ങിനൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലും സമാനമായ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു യുവാവ് ബാറിൽ മദ്യം നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ബാറിൻ്റെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയും ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വിവേകം നഷ്ടമാവുകയും നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അക്രമാസക്തരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
