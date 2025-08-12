മുംബൈ: സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മാംസ വിൽപന നിരോധിച്ച് കല്ല്യാണ് ഡോംബിവ്ലി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉത്തരവ്. ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 അർദ്ധരാത്രി വരെ ആട്, കോഴി, മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലൈസൻസുള്ള എല്ലാ കശാപ്പുശാലകൾ അടച്ചിടണം എന്നാണ് അറിയിപ്പ്. അന്നേ ദിവസം ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയോ മാംസം വിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ 1949 ലെ മഹാരാഷ്ട്ര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തി. എൻസിപി (എസ്പി ), ശിവസേന (യുബിടി ) നേതാക്കൾ ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. അതേസമയം 1988 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പൗര പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമാനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് കെഡിഎംസിയുടെ വാദം. ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കാഞ്ചൻ ഗെയ്കവാദ് പറയുന്നത്.
പൊതുക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ദേശീയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ദീർഘകാല ഭരണപരമായ പ്രമേയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ച കെഡിഎംസി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ കാഞ്ചൻ ഗെയ്കവാദ് പറഞ്ഞു.
നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൻസിപി (എസ്പി ) എംഎൽഎ ജിതേന്ദ്ര അവാദ് ഞായറാഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഒരു മാംസാഹാര സൽക്കാരം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ദിവസം ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതെന്ന് താനെ ജില്ലയിലെ കൽവ-മുംബൈ നിയമസഭാ മണ്ഡല പ്രതിനിധി അവ്ഹാദ് പറഞ്ഞു.
ഈ അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, ആളുകൾ എന്ത് കഴിക്കണമെന്നും എപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളാരാണ് എന്ന ചോദ്യം അവ്ഹാദ് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന കെഡിഎംസി കമ്മിഷണറെ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ശിവസേന (യുബിടി) എംഎൽഎ ആദിത്യ താക്കറെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് നേതാക്കന്മാരായ സുരേഷ് മാത്രയും നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു.
