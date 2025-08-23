ETV Bharat / bharat

ചൈന–ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിനൊരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിലെ വിള്ളലിന് പിന്നാലെ നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ചകള്‍ - PM MODI TO VISIT CHINA AND JAPAN

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള തീരുവ 50 ശതമാനമാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണ സാഹചര്യത്തിലാണ് മോദിയുടെ ചൈന- ജപ്പാന്‍ സന്ദര്‍ശനം.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 10:49 AM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി:പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ മാസം ചൈന, ജപ്പാൻ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ഏഴ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് മോദി ചൈന സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന 15-ാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വാർഷിക ഉച്ചകോടി, ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ് സി ഒ) ഉച്ചകോടി എന്നിവയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം.

ജപ്പാനിലേക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ മോദി ചൈനയിലെ ടിയാൻജിൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള തീരുവ 50 ശതമാനമാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണ സാഹചര്യത്തിലാണ് മോദിയുടെ ചൈന- ജപ്പാന്‍ സന്ദര്‍ശനം. ഇതിൽ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതിന് 25 ശതമാനം അധിക തീരുവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം "ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സി‌ഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ ചൈനയിലേക്ക് പോകും. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി നേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ റഷ്യയിലെ കസാനില്‍ വച്ചു കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും 2018 ലെ ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചക്കോടിക്ക് ശേഷം മോദി ചൈന സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. 2020 ല്‍ ഗല്‍വാനിലും തുടര്‍ന്ന കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബന്ധം വഷളാക്കിയത്. എന്നാല്‍ എസ്‌ സി ഒ ഉച്ചക്കോടിയ്ക്കിടെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങുമായി മോദി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ അതിര്‍ത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെ കുറിച്ച് മോദിയും ഷിയും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

തർക്കമുള്ള അതിർത്തിയിൽ സംയുക്തമായി സമാധാനം നിലനിർത്തുക, അതിർത്തി വ്യാപാരം വീണ്ടും തുറക്കുക, നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ എത്രയും വേഗം പുനരാരംഭിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സുസ്ഥിരവും സഹകരണപരവും ഭാവിയിലേക്കുള്ളതുമായ ബന്ധത്തിനായുള്ള നിരവധി നടപടികൾ ന്യൂഡൽഹിയും ബീജിംഗും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മോദിയുടെ ചൈന സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്.

2017 മുതൽ ഇന്ത്യ എസ്‌സി‌ഒയിൽ അംഗമാണ്. 2022-23 കാലയളവിൽ എസ്‌സി‌ഒയുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹെഡ്‌സിന്‍റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യ വഹിച്ചു. എസ്‌സി‌ഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മോദി അവസാനമായി ചൈന സന്ദർശിച്ചത് 2018 ജൂണിലാണ്. 2019 ഒക്‌ടോബറില്‍ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

ജപ്പാനില്‍ എട്ടാമത്തെ സന്ദര്‍ശനം

പ്രധാനമന്ത്രയെന്ന നിലയില്‍ മോദിയുടെ എട്ടാമത്തെ ജപ്പാന്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്. ഓഗസ്റ്റ് 29-30 തീയതികളിൽ ജപ്പാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിഗെരു ഇഷിബയുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപരവും ആഗോളവുമായ പങ്കാളിത്തം മോദിയും ഷിഗെരു ഇഷിബയും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, സാങ്കേതിക വിദ്യ , നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയും നിര്‍ണായക കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല സൗഹൃദബന്ധം ഈ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും.

