നിമിഷ പ്രിയയ്‌ക്കായി 'പണം ചോദിച്ച്' കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍; പ്രചരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റ്, വ്യക്തത വരുത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം - NIMISHA PRIYA CASE DONATIONS

യമന്‍ പൗരന്‍റെ കൊലപാതകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈ 16-ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നിരവധിയായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

NIMISHA PRIYA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 5:56 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നിമിഷ പ്രിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് നിയുക്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം സംഭാവന ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള പോസ്റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. 8.3 കോടി രൂപ സ്വരൂപിക്കണമെന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതു നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.

പ്രചരിക്കുന്നത് തീര്‍ത്തും തെറ്റായ വാര്‍ത്തയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എക്‌സിലെ തങ്ങളുടെ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചു. "നിമിഷ പ്രിയ കേസിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്‍റ് നിയുക്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം സംഭാവന ആവശ്യപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതൊരു വ്യാജ അവകാശവാദമാണ്" - എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കേസിനായി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് സംഭാവന നൽകാൻ ആളുകളോട് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിഷയത്തില്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ പ്രതികരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയില്‍ വീഴരുതെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രിലായം വ്യക്തമാക്കി.

സര്‍ക്കാര്‍ സാധ്യമായ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു

അതേസമയം യെമനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ മാറ്റിവച്ചതായി മന്ത്രാലയം നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ അവഗണിക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങളോടും മാധ്യമങ്ങളോടും മന്ത്രാലയം അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

നിമിഷ പ്രിയയ്‌ക്കും കുടുംബത്തിനും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സൗഹൃദ സർക്കാരുകളുമായുള്‍പ്പെടെ ചേര്‍ന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആഴ്‌ച തോറുമുള്ള ബ്രീഫിങ്ങിനിടെ ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യങ്ങളോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം.

"ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ്. കേസിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ്‌ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി, ശിക്ഷാവിധി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വിഷയം സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു"- രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.

യമന്‍ പൗരന്‍റെ കൊലപാതകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലൈ 16-ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ നിരവധിയായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ അവരുടെ വധശിക്ഷ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റാണെന്നും രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.

ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ തലാൽ അബ്‌ദു മഹ്ദിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2020-ലാണ് നിമിഷ പ്രിയയ്‌ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. 2023 നവംബറിൽ യെമനിലെ സുപ്രീം ജുഡീഷ്യൽ കൗൺസിൽ വിധി ശരിവച്ചു.

