ETV Bharat / bharat

മായാവതി അനന്തരവൻ ആകാശ് ആനന്ദിനെ ബിഎസ്‌പിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി - MAYAWATI EXPELS AKASH ANAND

A file photo of Mayawati with her nephew Akash Anand (extreme right) ( ANI )