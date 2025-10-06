രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ഐസിയുവിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് രോഗികൾ മരിച്ചു, മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം
ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ ഐസിയുവിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായതാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : October 6, 2025 at 7:31 AM IST
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ സവായ് മാൻസിങ് ആശുപത്രിയിൽ (എസ്എംഎസ് ആശുപത്രി) ഉണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ട് രോഗികൾ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. അപകടത്തില് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയു വാർഡിൽ ഇന്നലെ അര്ധരാത്രിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമ ഐസിയുവിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായതാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സയിലാണെന്നും ശ്വാസംമുട്ടല് മൂലമാണ് രോഗികൾ മരിച്ചതെന്നും ഡോ ദീപക് മഹേശ്വരി പറഞ്ഞു.
ഐസിയുവിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്നു, പക്ഷേ അധികൃതര് വക വച്ചില്ല
അതേസമയം, ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മരിച്ച രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കള് രംഗത്തെത്തി. ഐസിയുവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുക ഉയരാൻ തുടങ്ങിയതായി രോഗികളും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനായി ആരും എത്തിയില്ല. ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീ പടരുകയും വിഷവാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ രോഗികൾക്ക് ശ്വസിക്കാനും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഭജൻലാൽ ശർമ്മ
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻലാൽ ശർമ്മ ആശുപത്രിയിലെത്തുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രി ജവഹർ സിങ് ബേധാമും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്നും ഇരുവരും അറിയിച്ചു. അധികൃതർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും ഭജൻലാൽ ശർമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 6, 2025
अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा…
തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി അഗ്നിശമന സേന
സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തുകയും തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. തീ അണയ്ക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു. രോഗികളെയും മറ്റും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് ആശുപതികളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘം എത്തിയിരുന്നു.
അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
പരിക്കേറ്റ രോഗികൾ ചികിത്സയിലാണെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും സവായ് മാൻസിങ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദീപക് മഹേശ്വരി പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ആറ് മരണങ്ങളാണ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ട്രോമ സെൻ്റർ ഇൻചാർജ് ഡോ. അനുരാഗ് ധാക്കദ് അറയിച്ചു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായതാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ. തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഐസിയുവിൽ 11 രോഗികളും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഐസിയുവിൽ 13 രോഗികളുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
