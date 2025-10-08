ആർടിഒ വാഹനം കണ്ട് വെട്ടിച്ച ടാങ്കര് ലോറി എൽപിജി ട്രക്കിലിടിച്ചുകയറി; 200 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വന് തീപിടിത്തം, ഒരാള് വെന്തുമരിച്ചു
പൊള്ളലേറ്റ നാലുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട്. സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിച്ചുവെന്നും ജയ്പൂർ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ രാഹുൽ പ്രകാശ്.
Published : October 8, 2025 at 10:36 AM IST
ജയ്പൂര്: രാജസ്ഥാനില് ടാങ്കര് ലോറി എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ നിറച്ച ട്രക്കിലിടിച്ചുകയറി വന് തീപിടിത്തം. അജ്മീര് ഹൈവേയിലെ മോഖംപുരയ്ക്ക് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കെമിക്കൽ ടാങ്കറാണ് എല്പിജി ട്രക്കില് ഇടിച്ച് കയറിയത്. ആർടിഒ വാഹനം കണ്ട് വാഹനം ഗതിമാറ്റാനുള്ള ടാങ്കര് ലോറി ഡ്രൈവറുടെ ശ്രമത്തിനിടെ റോഡരികിലെ ധാബയ്ക്ക് സമീപം നിര്ത്തിയിട്ട എല്പിജി ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് ടാങ്കറിൻ്റെ ക്യാബിനിൽ നിന്നും ആദ്യം തീ പടര്ന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത് ക്രമേണ ട്രക്കിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഇതില് നിറച്ചിരുന്ന സിലിണ്ടറുകളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 330 സിലണ്ടറുകളാണ് ട്രക്കില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് 200 സിലിണ്ടറുകൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നേരം ഒന്നൊന്നായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. സ്ഫോടന ശബ്ദം 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ കേട്ടതായാണ് നാട്ടുകാര് പറയുന്നത്. നിരവധി സിലിണ്ടറുകൾ 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള വയലുകളിലേക്ക് വരെ തെറിച്ചതായി ഇവര് പറയുന്നു.
തീ അണച്ചത് മൂന്ന് മണിക്കൂര് നേരത്തെ പരിശ്രമത്തില്: ഒരാൾ പൊള്ളലേറ്റു മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ജയ്പൂർ റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ രാഹുൽ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. പൊള്ളലേറ്റ നാലുപേരെ പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട്. സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റ് അഞ്ച് വാഹനങ്ങൾക്കും തീപിടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 12 ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ മൂന്ന് മണിക്കൂര് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാന് പരിശോധന: എഫ്എസ്എൽ-ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂവെന്ന് എസ്എംഎസ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. മൃണാൾ ജോഷി പറഞ്ഞു.
ദൃക്സാക്ഷിയും ട്രക്ക് ഡ്രൈവറുമായ മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10:15 ഓടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. തീപിടിത്തം ഉണ്ടായി ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം, രാത്രി 11:15 ഓടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫയർ എഞ്ചിൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. ഒടുവിൽ പുലർച്ചെ 1:45 ഓടെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അഗ്നിശമന സേന എത്താന് വൈകിയത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കിയതായി മറ്റൊരു ദൃക്സാക്ഷിയായ ജോഗീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ കഴിഞ്ഞാണ് അഗ്നിശമന എത്തുന്നത്. ടാങ്കർ ഡ്രൈവറാണ് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത്. സഹായി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും ജോഗീന്ദർ സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വന് ഗതാഗതക്കുരുക്ക്: അപകടത്തെത്തുടർന്ന് ഹൈവേയില് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഏഴ് കിലോമീറ്റര് ദൂരമാണ് വാഹനങ്ങള് കുരുങ്ങിക്കിടന്നത്. അജ്മീറിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ കിഷൻഗഡ്-രൂപ്നഗർ റൂട്ട് വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതോടെ യാത്രക്കാര്ക്ക് 15 കിലോമീറ്റർ അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒടുവില് ജയ്പൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സോണിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പുലർച്ചെ 4:30-നാണ് ഹൈവേ ഇരുവശത്തുനിന്നും ഗതാഗതത്തിനായി വീണ്ടും തുറന്നത്. ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരുന്നുവിത്.
ടാങ്കര് തണുപ്പിച്ചത് ഏഴ് മണിക്കൂര് നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്: അപകടത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഏഴ് മണിക്കൂറോളം കെമിക്കൽ ടാങ്കറിൻ്റെ താപനില കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതോടെ രാവിലെ വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് രാവിലെ വരെ തുടര്ന്നു. ടാങ്കറിൽ ബെൻസീൻ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് മൗജ്മാബാദ് തഹസിൽദാർ സുരേന്ദ്ര വിഷ്ണോയ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പെട്രോകെമിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ALSO READ: ഹിമാചലിൽ വൻ ദുരന്തം: ഓടുന്ന ബസിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണു, 15 പേർ മരിച്ചു