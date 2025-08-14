ജമ്മു കശ്മീർ: കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ 22 പേർ മരിച്ചതായി ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്. കിഷ്ത്വാറിലെ മചൈൽ മാതാ തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള പാത ആരംഭിക്കുന്നിടത്താണ് മേഘവിസ്ഫോടനവും മിന്നൽ പ്രളയവുമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് യാത്രാ നിരോധനം ഏൽപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചോസിതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ വൻ മേഘവിസ്ഫോടനം, ഗണ്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. "രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘം ഉടൻ തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മെഡിക്കൽ വിദഗ്ദർ അടക്കം സംഭവസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉടനടി വിലയിരുത്തും. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും." കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
'ചോസിതി കിഷ്ത്വാറിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ദുരിതബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സിവിൽ, പൊലീസ്, സൈന്യം, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്' -ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Just now spoke to DC Kishtwar Sh Pankaj Kumar Sharma after receiving an urgent message from LoP #JammuAndKashmir and local MLA Sh Sunil Kumar Sharma.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 14, 2025
Massive cloud burst in Chositi area, which could result in substantial casualty. Administration has immediately swung into…
"ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു, രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറും സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടും കിഷ്ത്വാർ പ്രദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും" -കിഷ്ത്വാർ ജില്ലാ കലക്ടർ പങ്കജ് കുമാർ ശർമ്മ പറഞ്ഞു
Anguished by cloudburst in Chositi Kishtwar. Condolences to bereaved families & prayers for quick recovery of injured. Directed Civil, Police, Army, NDRF & SDRF officials to strengthen the rescue & relief operations and ensure all possible assistance is provided to the affected.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 14, 2025
ALSO READ: ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കല്; യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് പരിഗണിക്കണം, പഹല്ഗാം അവഗണിക്കാനാകില്ല-സുപ്രീം കോടതി