മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മിന്നല്‍ പ്രളയം: ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ 22 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് - CLOUDBURST IN JAMMU KASHMIR

കിഷ്‌ത്വാറിലെ മചൈൽ മാതാ തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള പാത ആരംഭിക്കുന്നിടത്താണ് മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നൽ പ്രളയവുമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് യാത്രാ നിരോധനം ഏൽപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 3:25 PM IST

ജമ്മു കശ്‌മീർ: കിഷ്‌ത്വാർ ജില്ലയിലുണ്ടായ മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തിൽ 22 പേർ മരിച്ചതായി ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ്. കിഷ്‌ത്വാറിലെ മചൈൽ മാതാ തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്കുള്ള പാത ആരംഭിക്കുന്നിടത്താണ് മേഘവിസ്‌ഫോടനവും മിന്നൽ പ്രളയവുമുണ്ടായതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് യാത്രാ നിരോധനം ഏൽപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രം (IANS)

ചോസിതി പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായ വൻ മേഘവിസ്ഫോടനം, ഗണ്യമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. "രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘം ഉടൻ തന്നെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മെഡിക്കൽ വിദഗ്‌ദർ അടക്കം സംഭവസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉടനടി വിലയിരുത്തും. സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകും." കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രം (ANI)
File photo of Machail Mata temple in Kishtwar (ANI)

'ചോസിതി കിഷ്ത്വാറിലെ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ദുരിതബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സിവിൽ, പൊലീസ്, സൈന്യം, എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്, എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്' -ജമ്മു കശ്‌മീർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു, രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറും സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടും കിഷ്ത്വാർ പ്രദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്‌ടം വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും" -കിഷ്ത്വാർ ജില്ലാ കലക്‌ടർ പങ്കജ് കുമാർ ശർമ്മ പറഞ്ഞു

ALSO READ: ജമ്മുകശ്‌മീരിന്‍റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍; യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കണം, പഹല്‍ഗാം അവഗണിക്കാനാകില്ല-സുപ്രീം കോടതി

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രം (IANS)

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രം (ANI)
File photo of Machail Mata temple in Kishtwar (ANI)

ALSO READ: ജമ്മുകശ്‌മീരിന്‍റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍; യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കണം, പഹല്‍ഗാം അവഗണിക്കാനാകില്ല-സുപ്രീം കോടതി

